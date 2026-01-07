Tres startups ubicadas en Málaga TechPark brillan entre los 100 mejores proyectos de España en 2025

Una foto de equipo de Ubora Solar en una imagen de archivo. Cedida

Tres startups con sede en Málaga TechPark figuran entre las cien iniciativas más destacadas del panorama nacional, según el listado anual que la APTE ha dado a conocer sobre los proyectos tecnológicos más relevantes de 2025.

El reconocimiento sitúa a CLOUD Y OLÉ, Innova IRV Microelectronics y Ubora Solar como referentes del ecosistema innovador andaluz, consolidando a Málaga TechPark como uno de los polos de emprendimiento más dinámicos del país.

CLOUD Y OLÉ impulsa soluciones digitales basadas en la nube que mejoran la eficiencia empresarial y favorecen la transformación tecnológica en múltiples sectores.

Innova IRV Microelectronics desarrolla componentes avanzados en microelectrónica con aplicaciones en sistemas inteligentes y electrónica de alto rendimiento, un ámbito clave para la competitividad europea.

Ubora Solar apuesta por el aprovechamiento sostenible de la energía solar mediante herramientas eficientes y respetuosas con el entorno, en línea con los objetivos de transición energética.

El ranking APTE 2025 destaca el liderazgo de las tecnologías digitales y el crecimiento de áreas como la sostenibilidad, la salud y la biotecnología. En total, participaron 43 parques científicos y tecnológicos de 15 comunidades autónomas.

Además, la asociación resalta que el 42% de las compañías incluidas cuenta con mujeres en puestos de dirección.