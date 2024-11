Los centros de datos toman Málaga: "Está en una posición única para crecer en este sector"

La nube no está en el aire, está en los centros de datos. Esos archivos e información que usuarios y empresas guardan digitalmente en el cloud no quedan almacenados en un ente etéreo, sino en grandes servidores acumulados en un único espacio optimizado. Esos lugares, los data center, cada vez están más repartidos por el territorio... y están viviendo en Málaga su particular auge.

Así lo analizaron este lunes en el XXVII Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga tres referentes en la apuesta del sector: el socio fundador y director comercial de Grupo Datarush, Miguel Ángel Pedraza; el director comercial de Templus, Félix de la Fuente; y el director de data centers de Colliers, José María Guilleuma. El evento, bajo el título "El auge de los data centers y su fuerte apuesta por Málaga", contó con la colaboración de Cervezas Victoria e Impact Hub Málaga.

"La nube es el data center. Pensamos que transmitimos los datos con ondas, pero siempre hay un entorno físico en el que se produce el intercambio de información", explicó Guilleuma: "La comunicación entre continentes no se produce por satélite, sino por cables submarinos que cuestan mucho dinero y que van por el fondo del mar a 5.000 metros de profundidad".

Un momento del evento organizado por este diario en Cervezas Victoria. Lorenzo Carnero

Para él, director de data centers en la consultora Colliers, estas infraestructuras suponen una inversión parecida a la inmobiliaria en cuanto a su rentabilidad, pero se financian y construyen de una manera muy diferentes. El foco de su compañía, que recientemente ha presentado un análisis del sector en Málaga, es servir de intermediarios entre un proceso y el otro.

"Ahora mismo hay una fiebre y entiendo el vértigo que hay entre la gente que llega nueva al sector", señaló José María Guilleuma: "Yo pondría un poco de agua al vino. Se están anunciando muchos proyectos muy grandes, millones, gigavatios, inteligencia artificial... Y son proyectos a largo plazo. Ahora es un momento de educar y que la gente entienda qué es un centro de datos".

Desde su perspectiva, no hay mucha compresión en torno al uso de recursos que tienen estas infraestructuras y justamente el precio de la energía, entre otros factores, es un importante punto a favor para que apuesten por Málaga: "La apuesta tecnológica de la ciudad es muy buena. Que empresas internacionales como Oracle o Google tengan aquí presencia es una bandera de enganche", añadió.

A Miguel Ángel Pedraza, socio fundador y director comercial de Grupo Datarush, le gusta llevar a sus clientes al propio centro de datos a que vean donde está su servidor, que lo acaricien, que sepan que existe físicamente de verdad. Esa proximidad física y personal ha definido a su compañía desde hace doce años, cuando decidieron crear su primer data center desde Málaga. Este verano han inaugurado un segundo, del doble de tamaño, y trabajan en la apertura de un tercero en Granda.

Miguel Ángel Pedraza, Félix de la Fuente y José Guilleuma. Lorenzo Carnero

"Vimos la oportunidad de dar un servicio desde aquí que no estaba en Málaga ni prácticamente en Andalucía", relató Pedraza, que recordó cómo la apuesta por este sector era en aquel momento sorprendente: "Cuando decíamos que teníamos un centro de datos, la gente se sorprendía de saber que había algo así aquí".

Con todo, la respuesta de los clientes siempre ha sido "muy buena". Ellos han avanzado siempre con recursos propios, por lo que inevitablemente han ido "un poquito más lento, pero con buena letra". Es con ese enfoque con la que se han encontrado el auge actual.

"Ya veníamos viendo ese aumento de la necesidad de centros de datos y servicios en la nube, no ha sido de un día para otro. Cada vez se almacenan más datos y se necesita mayor conectividad y seguridad, lo que hace que las empresas piensen más en ir a la nube. Es lo más seguro y fiable para que una empresa también acabe avanzando", resumió.

Por su parte, el director comercial de Templus, Félix de la Fuente, definió a su compañía como "una plataforma de data centers con una línea de trabajo muy clara: democratizar el dato". "Se trata de aproximar el dato a aquellos lugares en los que se genera el mismo", incidió. Su apuesta por hacer más competitivas a las empresas locales y generar "economía de escala en lugares donde no es tan obvio".

"Nuestra apuesta es por la economía real. En estos momentos vemos un mercado súper caliente de los data centers, con unas inversiones brutales", sostuvo De la Fuente: "Pero nos encontramos con empresas locales que se quieren conectar a esa infraestructuras y algunos les dicen que tienen que ir a Madrid o a Barcelona a conectarse con ellas. Y eso es un problema".

Para él, Málaga puede verse beneficiada por la apuesta de los data centers y está bien posicionada para aprovecharla: "Esto es un punto de encuentro. Málaga une África con Europa y el Mediterráneo con el Atlántico. Cerca de Málaga aterrizan muchos cables submarinos. Málaga tiene muchas razones para sentir que está en una posición única para poder desarrollarse en este sector".

Eso sí, avisó el director comercial de Templus, mejor no caer en las fiebres repentinas: "Uno de los secretos para hacer buenos tiempos en Fórmula 1 es no sobrecalentar los neumáticos al principio, y en estos momentos hay una gran tentación de sobrecalentar los neumáticos por parte del mercado, los inversores, los proveedores de energía y construcción..."