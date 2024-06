Los inversores de la Málaga tecnológica: "Si hacemos proyectos de calidad, vendrá el dinero"

Se suele mencionar recurrentemente como reto de la Málaga tecnológica que no hay tantos inversores que pongan en riesgo su capital para apostar los proyectos emergentes como en Madrid o Barcelona... pero sí que los hay. En la noche de este lunes, tres de ellos se juntaron en la fábrica de Cervezas Victoria para debatir sobre su trayectoria y los retos del ecosistema.

Son Azahara Vera, jefa de scouting en Startup Wise Guys; Francisco Espinosa, CEO de Invenntuur, y Juanjo Mostazo, business angel y venture partner de K Fund. Cada uno de ellos proviene de distintos historiales —márketing, negocio y técnico, respectivamente— y representa diversos perfiles de inversor; pero todos ellos coinciden en que el ecosistema de startups de la Costa del Sol debe dar unos pasos adelante para lograr que el capital riesgo fluya con mayor normalidad.

Así lo expresaron en el XXIV Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga, el último de esta temporada, celebrado bajo el título "Los inversores de la Málaga tecnológica: qué hemos logrado y qué nos falta aún" con la colaboración de Cervezas Victoria e Impact Hub Málaga. Tras el debate entre ellos en formato de mesa redonda, respondieron a las preguntas del público y compartieron con los asistentes un fructífero rato de networking.

"En Málaga hay una muy buena primera generación de proyectos tecnológicos, algunos de ellos a nivel mundial: Freepik, BeSoccer, Uptodown...", analizó Mostazo. Desde su perspectiva, también existe "mucho proyecto que por inspiración de aquella generación que están empezando", pero aún falta por cerrar la brecha entre unos y otros: "En Málaga tenemos Segunda División o Champions League. Falta una Primera División de proyectos, que es donde los fondos más clásicos justamente se fijan".

Para Espinosa, conseguir capital en fases iniciales (presemilla, preseed, o semilla, seed) es algo que "se va logrando con relativa facilidad", pero "no hay inversión para cerrar el ciclo que dé continuidad a eso en las siguientes fases". "Hace falta que se cohesione el ecosistema inversor y salgan iniciativas para tratar de lograr la escalabilidad de forma un poquito más rápida", reflexionó el CEO de Invenntuur. Para él, una iniciativa que pueda ayudar en eso es crear un fondo de inversión malagueño.

Francisco Espinosa, durante el XXIV Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga.

"Yo soy un poco crítica. Veo que el ecosistema malagueño ha crecido mucho y hay cada vez más startups, pero falta inglés", expuso Vera: "Los inversores internacionales no hablan español, y es muy difícil conectarlos con proyectos malagueños si no hablan inglés. Además, si no hablas inglés, los inversores entienden que solo estás pensando como mercado en Latinoamérica".

Mostazo le dio la razón y añadió que ese conocimiento de idiomas es "la manera de que la gente de aquí se enganche a la ola de crecimiento económico de la ciudad". Pese a ello, a fondos como Startup Wise Guys les está costando muchos encontrar tecnológicas emergentes malagueñas con esa vocación global. "Desde que empecé en Startup Wise Guys, toda mi obsesión era conseguir invertir en startups malagueñas, pero me cuesta muchísimo encontrarlas y que se apunten", compartió Vera.

Azahara Vera, durante el XXIV Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga.

"A mí me parece un ecosistema especialmente complejo. Tenemos gente brillante en los dos lados, en el ecosistema en inglés y en español, pero totalmente desconectados. Si estuvieran unidos, sería impresionante", añadió.

Para Mostazo, Málaga se parece a la Barcelona en la que él vivió hace diez o quince años. Él cree que su desarrollo natural pasará por esa vocación internacional: "Es algo que va a llegar y es una cuestión de tiempo", dijo. Además, cree que ese imán de talento de todas partes del mundo que es la Costa del Sol puede hacer que esa actitud global permee en la población local.

Juanjo Mostazo, durante el XXIV Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga.

"Si salen proyectos top, el dinero de fuera va a venir", sentenció Mostazo: "Los fondos miran por todos lados; hacen encuentros y cenas en todas partes, una labor de búsqueda de talento. Acaban invirtiendo en otros sitios porque hay ecosistemas más desarrollados y una red de talento más avanzada. Para mí, aquí faltan más proyectos de calidad y referencia, que creo que es algo que llega de manera orgánica".