Lynk & Co 08, el híbrido con mayor autonomía eléctrica

Las claves

Las claves Generado con IA El Lynk & Co 08 es un híbrido enchufable que puede recorrer hasta 200 km en modo eléctrico, destacando por su gran autonomía respecto a la competencia. Cuenta con una batería de 40 kWh y una potencia combinada de 345 cv, ofreciendo recarga rápida del 10 al 80% en solo 33 minutos con corriente continua. Ofrece una autonomía total de 1.100 km al combinar su motor eléctrico con el depósito de gasolina de 60 litros. El modelo destaca por su diseño nórdico, materiales premium, equipamiento de serie completo y precios desde 44.700 € financiando con la marca.

Ya lleva unos meses a la venta en España, pero todavía no es popular porque la red de concesionarios Lynk & Co se está montando a toda velocidad a lo largo de nuestra geografía.

Con la apertura reciente de la concesión de Málaga de Grupo Vypsa, Lynk & Co pasa a tener una visibilidad que, además, se refuerza con unas características técnicas y acabados de primer nivel.

Una de las cosas que llama más la atención es el dato del titular: como híbrido enchufable que es, puede recorrer hasta 200 kilómetros en modo eléctrico, y eso supone, en la mayoría de los casos, no tener que encender casi nunca el motor de gasolina si nos movemos en entornos urbanos e incluso por el área metropolitana.

Interior del vehículo. Carlos Sedano

Si bien la competencia opta por baterías de menor tamaño y, consecuentemente, menor autonomía, en el caso del 08 la batería de 40 kw que monta en España le permite estar mucho más cerca de un coche eléctrico que de un térmico, siempre que, eso sí, carguemos el coche cuando esta se agote.

El motor de gasolina de 1500 cc turbo de cuatro cilindros y sus motores eléctricos le proporcionan una potencia conjunta de 345 cv, que se transmiten al eje delantero.

La velocidad máxima es de 185 km/h y el consumo homologado está entre 1 y 1,9 litros a los 100 según versión, siempre que usemos el coche con la batería cargada.

Lynk & Co 08 desde el lateral. Carlos Sedano

Por cierto, esta tiene la posibilidad de ser cargada hasta a 85 kw/h en corriente continua, lo que permite pasar del 10 al 80% en solo 33 minutos, y nos daría la posibilidad de viajar en modo eléctrico con menos paradas.

Sin embargo, si optamos por no cargar, el depósito de gasolina de 60 litros de su motor térmico le permite una autonomía total de 1100 kilómetros, prácticamente cruzar el país de norte a sur sin repostar.

El Link & Co 08 no es un coche pequeño, ya que sus 4,83 metros de longitud imponen. Sin embargo, a pesar de su tamaño, es sorprendentemente ágil para lo que estamos acostumbrados con esas dimensiones, a pesar de unas suspensiones enfocadas más a la comodidad que a la deportividad.

Su interior es luminoso y bastante nórdico, porque, recordemos, está diseñado en Gotemburgo, Suecia, compartiendo parte de su tecnología con su marca hermana Volvo. En cuanto a los materiales y los ajustes se perciben como premium, con una lista enorme de equipamiento de serie, en donde casi nada es opcional.

Frontal del vehículo. Carlos Sedano

El puesto de conducción está presidido por una pantalla de 10 pulgadas para la conducción, y otra central de 15,4 pulgadasdonde está toda la información del vehículo y el manejo de sus dispositivos, con pocos botones físicos, lo que hace que el aprendizaje para su correcto uso se alargue.

El Lynk & Co 08 ha llegado para sorprender, tanto en la parte estética como en la tecnológica, con unos precios que parten desde los 44.700 € en la versión Core y 48.500 € en la More, siempre que se financie con la marca.