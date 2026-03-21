Fuengirola acoge una concentración de coches clásicos: tiene carácter solidario

Las claves nuevo Generado con IA Fuengirola acoge la primera edición de una concentración de coches clásicos organizada por Retro Sport Club, con fines solidarios. El evento reunirá cerca de 100 vehículos de distintas épocas, desde un Willys Overland de 1929 hasta un Toyota Celica de 1995. La recaudación de las inscripciones será donada íntegramente a AVOI, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. El recorrido de la caravana culminará con la exposición de los coches en la zona del Monumento a la Peseta y un almuerzo para los participantes.

La entrada de la primavera es la excusa perfecta para visitar la población costasoleña de Fuengirola con motivo de la primera edición de la concentración de coches clásicos que organiza Retro Sport Club.

Allí se darán cita en torno a 100 unidades de todas las épocas, para deleite del público asistente y de los propietarios, encantados de dar visibilidad a sus mimados vehículos. Además, el carácter solidario presidirá esta reunión de apasionados y sus coches porque la recaudación de las inscripciones será donada en su totalidad a AVOI, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil.

La unidad más antigua que se podrá ver, funcionando perfectamente, será un Willys Overland de 1929 y la más moderna un Toyota Celica de 1995, los cuales tendrán en medio casi 100 vehículos de diferentes épocas y tamaños, que representarán la movilidad en España en un periodo de 70 años.

La inscripción y recepción de los vehículos tendrán lugar en el recinto ferial de Fuengirola, a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 10:45. Será sobre las 11:15 cuando la caravana de vehículos hará un recorrido por las calles del municipio en dirección a la zona peatonal de paseo marítimo, donde quedarán expuestos en la zona del Monumento a la Peseta entre las 12:00 y las 13:30 horas aproximadamente.

Según Antonio Casaus, cabeza visible de equipo organizador “los vehículos vienen en su mayoría de la zona, aunque el 20% llega desde otras provincias, algunos incluso desde Jaén, rodando por carretera por sus propios medios a pesar de los años. El cuidado extremo que los dueños proporcionan a sus vehículos permiten esos viajes con normalidad”.

De vuelta al recinto ferial, a las 14:00 tendrá lugar el almuerzo final de todos los participantes en el evento, junto a sus coches. Una ocasión única para aquellos más mayores que quieran ver de cerca esos coches que probablemente no hayan vuelto a ver desde su infancia.