Si te gustan las motos disfrutarás con esta exposición en el Museo del Automóvil de Málaga (y si no también)
La muestra “Historia sobre dos ruedas” hace un recorrido por la evolución de la motocicleta y estará abierta desde el 23 de febrero hasta el 31 de marzo.
El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga acoge la exposición temporal “Historia sobre dos ruedas”, que repasa la evolución de la motocicleta.
La muestra reúne motocicletas clásicas restauradas, destacando modelos emblemáticos como la Vespa N Sidecar (1955), BMW K100 (1990) o Honda CR (2007).
La exposición abarca desde las primeras motos de uso cotidiano hasta modelos deportivos y de competición, contextualizando su impacto social y cultural.
Incluye visitas guiadas y actividades educativas, y estará abierta al público del 23 de febrero al 31 de marzo.
El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga presenta la exposición temporal “Historia sobre dos ruedas”, un recorrido por la evolución de la motocicleta con piezas históricas y de gran valor estético.
La muestra reúne motocicletas clásicas, procedentes de colecciones privadas y restauradas para su exhibición, que permiten seguir la transformación técnica y de diseño de estos vehículos a lo largo de varias décadas.
Entre los modelos que forman parte de esta exposición destacan la Vespa N Sidecar (1955), BMW K100 (1990), Honda CR (2007), Piaggio Zip (1998), Moriwaki MH (1992) o la Metrakit MiniGP (1999).
La exposición se estructura en diferentes ámbitos temáticos que abarcan desde las primeras motos de uso cotidiano hasta modelos vinculados al deporte y la competición, subrayando su impacto en la movilidad, la cultura popular y la construcción de nuevas formas de ocio.
“Historia sobre dos ruedas” presta especial atención al contexto social en el que surgieron estas motocicletas, incorporando paneles explicativos, material gráfico y referencias a la publicidad de la época, lo que enriquece la experiencia más allá del mero componente expositivo.
Entre las piezas destacan ejemplares emblemáticos de firmas europeas y estadounidenses, seleccionados por su relevancia histórica, su diseño singular o su aportación a la innovación mecánica, que permiten trazar una cronología visual del progreso del sector.
La exposición está dirigida a público general y aficionados al motor, y contempla actividades complementarias como visitas guiadas y acciones educativas, con el objetivo de acercar el legado de las dos ruedas a nuevas generaciones de visitantes.
La muestra, organizada gracias a los modelos cedidos por la escuela EMA Competición, estará abierta al público del 23 de febrero al 31 de marzo.