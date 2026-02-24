Si te gustan las motos disfrutarás con esta exposición en el Museo del Automóvil de Málaga (y si no también)

Varias de las motocicletas expuestas en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga.

El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga presenta la exposición temporal “Historia sobre dos ruedas”, un recorrido por la evolución de la motocicleta con piezas históricas y de gran valor estético.​

La muestra reúne motocicletas clásicas, procedentes de colecciones privadas y restauradas para su exhibición, que permiten seguir la transformación técnica y de diseño de estos vehículos a lo largo de varias décadas.

​Entre los modelos que forman parte de esta exposición destacan la Vespa N Sidecar (1955), BMW K100 (1990), Honda CR (2007), Piaggio Zip (1998), Moriwaki MH (1992) o la Metrakit MiniGP (1999).

Vespa N Sidecar de 1955.

La exposición se estructura en diferentes ámbitos temáticos que abarcan desde las primeras motos de uso cotidiano hasta modelos vinculados al deporte y la competición, subrayando su impacto en la movilidad, la cultura popular y la construcción de nuevas formas de ocio.​

“Historia sobre dos ruedas” presta especial atención al contexto social en el que surgieron estas motocicletas, incorporando paneles explicativos, material gráfico y referencias a la publicidad de la época, lo que enriquece la experiencia más allá del mero componente expositivo.​

Entre las piezas destacan ejemplares emblemáticos de firmas europeas y estadounidenses, seleccionados por su relevancia histórica, su diseño singular o su aportación a la innovación mecánica, que permiten trazar una cronología visual del progreso del sector.​

Una de las motocicletas expuestas.

​La exposición está dirigida a público general y aficionados al motor, y contempla actividades complementarias como visitas guiadas y acciones educativas, con el objetivo de acercar el legado de las dos ruedas a nuevas generaciones de visitantes.

La muestra, organizada gracias a los modelos cedidos por la escuela EMA Competición, estará abierta al público del 23 de febrero al 31 de marzo.