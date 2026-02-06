El proyecto MART de la UMA se expone en el edificio del rectorado

Las claves nuevo Generado con IA El Rectorado de la Universidad de Málaga acoge una exposición que repasa los 10 años de historia del proyecto universitario Málaga Racing Team (MART). La muestra, vigente hasta el 11 de abril, recorre los hitos más importantes del equipo, desde sus inicios hasta su consolidación en competiciones europeas de Formula Student. El programa incluye visitas guiadas para centros educativos y un ciclo de charlas 'MART Talks', con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes. MART cuenta con más de 80 miembros que diseñan y fabrican un monoplaza cada temporada, destacando la colaboración entre universidad, empresas patrocinadoras y la comunidad local.

El antiguo edificio de correos del Paseo de Parque, ahora Rectorado de la Universidad de Málaga, será el centro donde los visitantes podrán contemplar en una exposición los 10 años de historia de este proyecto universitario. Málaga Racing Team (MART) se consolida como un modelo educativo singular, tanto dentro de la UMA como en la competición Formula Student.

La exposición ya inaugurada estará vigente hasta el 11 de abril y mostrará, a través de un recorrido visual y técnico, los momentos más trascendentales que han marcado la trayectoria del equipo durante esta década, desde los primeros bocetos en las aulas de la Escuela de Ingenierías Industriales hasta la consolidación del equipo en los circuitos más prestigiosos de Europa.

En el evento de inauguración se encontraban el equipo de Gobierno del Rectorado de la UMA, los actuales integrantes de la escudería y los alumnos que han formado anteriormente parte de la familia MART a lo largo de estos años.

Una parte de la exposición.

Más allá de esta exhibición, MART ha diseñado un programa dinámico de actividades paralelas. El equipo organizará visitas guiadas dirigidas específicamente a distintos centros educativos de la provincia. El objetivo es claro: fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre los más jóvenes, dando así a conocer el proyecto multidisciplinar de la Universidad de Málaga. Asimismo, la agenda cultural se completará con las llamadas “MART Talks”, un ciclo de charlas y eventos en colaboración con empresas patrocinadoras y personalidades relevantes del mundo del motorsport, creando un espacio de diálogo entre la universidad, la industria y la competición.

Hay que recordar que MART, Málaga Racing Team, está financiado en su mayor parte por la Universidad de Málaga y por la Escuela de Ingenierías Industriales, aunque cuenta también con una extensa parrilla de empresas que tienen un importante papel de patrocinio y mecenazgo, sin cuya ayuda el proyecto no podría ser posible. Además, cada temporada, los más de 80 miembros del equipo ponen en práctica los conocimientos adquiridos para diseñar, fabricar y desarrollar el monoplaza de carreras. Internamente se lleva a cabo la iniciativa MART Academy, en la que el trabajo en equipo y el compañerismo son las principales premisas. Externamente, MART Social realiza mensualmente acciones sociales con las que agradece a la población malagueña la ayuda y el apoyo que está recibiendo.

Los miembros del equipo.

La competición Formula Student acoge a equipos universitarios procedentes de universidades de todo el mundo. Estos equipos deben adaptar su monoplaza a una normativa en la que no únicamente se valora la velocidad del monoplaza, sino que se juzga también su óptimo rendimiento con pruebas de diseño y utilización de recursos. Por otro lado, también se valora la viabilidad de un plan de negocio propuesto y desarrollado por el equipo.