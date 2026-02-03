Ebro s900, el modelo más lujoso y tecnológico de la renacida marca española

Las claves nuevo Generado con IA El Ebro s900 es el modelo más lujoso y avanzado tecnológicamente de la renacida marca española, destacando por su equipamiento y acabados de alta gama. Cuenta con un sistema híbrido enchufable de 425 CV, 3 motores eléctricos y un motor térmico, ofreciendo hasta 140 km de autonomía eléctrica y 1.000 km en total. El interior ofrece siete plazas, gran espacio y confort, con asientos eléctricos, calefactados, ventilados y función de masaje, además de un sistema multimedia avanzado y 26 asistentes de conducción. El precio del Ebro s900 Luxury es de 46.990 €, muy competitivo frente a sus rivales, y ha impulsado el éxito de ventas de la marca tras su regreso al mercado.

Los automóviles de la marca española Ebro tuvieron un papel primordial en la movilidad de nuestro país desde finales de los años cincuenta hasta 1987, cuando los últimos vehículos con logo Ebro salieron al mercado. Hasta entonces, la marca Ebro estaba en los frontales de autobuses, camiones, furgonetas, vehículos todoterreno y tractores. Casi treinta años después, en 2023, en el marco del Salón del Automóvil de Barcelona, se anunció el regreso de la marca Ebro con el Ebro Pick-Up.

Sólo un año después, tras meses de negociaciones, Ebro llegaba a un acuerdo con el grupo chino fabricante de automóviles Chery para que la histórica factoría de la Zona Franca de Barcelona retomara la actividad bajo el nombre de Ebro Factory.

El inicio de la producción supone la recuperación del empleo a medida que aumente la actividad, para reincorporar así a los empleados que forman parte de los compromisos adquiridos en la mesa de reindustrialización.

Vista lateral del Ebro s900

El resultado es una gama de vehículos SUV que en sólo un año de comercialización ha batido récords de fabricación y ventas. Nunca antes un fabricante había construido y vendido tantos coches en sólo un año desde su inicio de producción. Con estos antecedentes llegamos a 2026, con la firme intención por parte del fabricante de llegar a las 25.000 unidades vendidas, todo un hito que va camino de lograrse si tenemos en cuenta las ventas de diciembre de 2025.

El Ebro s900 es el modelo tope de la marca, después del s400, s700 y s800 ya comercializados. Es un vehículo grande, de 4,81 metros de longitud, 1,92 de ancho y 1,74 de alto. Como consecuencia, su distancia entre ejes llega a los 2,80 metros, lo que le asegura una gran habitabilidad, con una configuración para siete plazas en formato 2+3+2, si bien la tercera fila es para personas de poca estatura o para cortos desplazamientos. Por el contrario, las plazas delanteras y las tres centrales gozan de espacio más que suficiente para ir holgados.

El sistema de propulsión híbrido enchufable cuenta con 3 motores eléctricos y un motor térmico 1.5 TGDI de última generación, que puede llegar a una potencia conjunta de 425 CV y 580 Nm de par. La autonomía eléctrica llega hasta los 140 km gracias a una batería de 34,5 kwh, lo que unido al motor térmico le permite alcanzar hasta los 1.000 km.

El consumo mixto está en 1,7 l/100 km según los datos de homologación, y 6,9 l/100 km cuando circulamos con la batería descargada, una cifra interesante teniendo en cuenta el peso del s900. Gracias a estos datos, dispone de la etiqueta 0 de la DGT. Todo el sistema híbrido está orientado hacia un uso mayoritariamente eléctrico, siempre que carguemos la batería cuando se acaba. El sistema cambia el modo de funcionamiento entre eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo y de combustión pura, según las circunstancias y necesidades de conducción.

El Ebro s900 puede cargar en corriente continua hasta una potencia de 71 kw, una cifra de absoluta referencia en su categoría y del 30 al 80% de su capacidad en sólo 25 minutos. Si cargamos en corriente alterna, alcanza los 6,6 kw, por lo que el tiempo de carga pasaría a 3 horas para pasar del 30 al 80%. Además, el nuevo s900 ofrece la función V2L de carga bidireccional, por lo que puede aportar energía a dispositivos externos.

Vista trasera del Ebro s900

La suspensión trasera incorpora un sofisticado esquema multibrazo de aluminio en H que permite generar el espacio necesario para colocar una batería de mayor capacidad. También facilita la propulsión eléctrica para lograr la tracción total, con una gestión electrónica que optimiza el reparto de par y favorece la eficiencia en distintas condiciones de adherencia.

El s900 PHEV 4x4 cuenta con pantallas HD para la instrumentación e infoentretenimiento así como un Head-Up Display y un sistema de reconocimiento de voz. La pantalla central de alta resolución y 15,6’’ emplazada en el salpicadero permite gestionar múltiples funciones del sistema del sistema, quizá demasiadas, porque la pérdida de botones físicos hace que algo tan simple como regular los retrovisores implique pasar por la pantalla central.

En el apartado de seguridad el s900 cuenta con 26 sistemas de asistencia a la conducción, que funcionan con la información de los sensores y cámaras repartidos por todo el vehículo, y 10 airbags que equipa de serie.

Interior del Ebro s900

Entre el equipamiento de serie destacan elementos como las pantallas para la instrumentación (10,25’’) y el sistema multimedia (15,6’’), conectividad inalámbrica, asistente y control por voz inteligente con 4 micrófonos, sistema de navegación, cámara de visión panorámica 540º HD, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia, faros full led automáticos, sistema de sonido SONY de con 14 altavoces, asientos en primera y segunda fila con ajustes eléctricos, calefactados y ventilados, acceso y arranque sin llave y climatizador bizona.

El interior del habitáculo del EBRO s900 es verdaderamente un espacio de lujo y confort, con asientos de piel en negro y marrón, molduras en símil madera oscura y detalles metálicos que crean un ambiente cálido y sofisticado.

Los asientos delanteros cuentan con ajustes eléctricos de hasta 12 posiciones en el caso del conductor, calefacción, ventilación y función de masaje con 5 modos configurables. La segunda fila incluye calefacción, ventilación y regulación eléctrica, con desplazamiento longitudinal de hasta 260 mm, lo que asegura un acceso cómodo a la tercera fila. El maletero varía desde 148 litros en configuración de 7 plazas, 448 litros con cinco asientos desplegados y hasta 2.065 litros con la segunda y tercera fila abatidas.

El sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El vehículo también ofrece carga inalámbrica de 50W de teléfono móvil y puertos USB y USB-C delanteros y traseros en los que conectar diferentes dispositivos portátiles de manera simultánea.

El sistema Keyless con desbloqueo/arranque por proximidad facilita la entrada, cierre y puesta en marcha del coche, todo ello sin ningún botón que pulsar, lo que al principio cuesta trabajo de asimilar, porque en la práctica, con sólo subir al coche y poner la palanca del cambio automático en D nos permite acelerar a iniciar la marcha sin tocar ningún botón de arranque.

El nuevo EBRO s900 PHEV 4x4 ofrece 6 modos de conducción: Eco, optimizando el consumo de energía, Normal, donde la tracción total garantiza una conducción cómoda en todas las situaciones, Sport, donde las aceleraciones y el tacto del acelerador y el volante se vuelven más instantáneos, Nieve, con una entrega de potencia extremadamente suave, para evitar derrapajes, Arena, con una respuesta rápida del sistema híbrido para terrenos de arena blanda y seca y Todoterreno, con una combinación de entrega de par suave y eficacia del sistema 4x4 para terrenos complejos de afrontar.

En marcha, el aplomo del vehículo es destacable, con un silencio y calidad de rodadura muy por encima de la media de su segmento y precio. Es eficaz pese a su peso en vacío de 2.300 kg. gracias a la sobrada potencia que proporcionan en conjunto sus motores. Las suspensiones tienen un tarado demasiado blando, muy del gusto de los mercados asiáticos, pero que resta agilidad al s900 en zonas de curvas. A cambio, con buen asfalto y pocas curvas, básicamente autovías y autopistas, el confort de marcha es excepcional. Cuestión de gustos… y de tipo de uso.

Para acabar, sólo existe una versión denominada Luxury, en la que el equipamiento es absolutamente abrumador, pues tiene todo lo que podamos imaginar, incluso aunque haya cosas que nunca lleguemos a usar. Su precio es 46.990 € sin promociones de la marca ni ayudas estatales, lo que le sitúa muy por debajo de muchos de sus competidores. Con estos datos, es fácil entender el fenómeno Ebro en sólo un año de producción.