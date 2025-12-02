Mujeres al volante, la nueva exposición del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga presenta la exposición 'Mujeres al Volante', protagonizada por mujeres víctimas de violencia de género de la provincia. La muestra, con fotografías de Luis Manuel Gómez Pozo, estará disponible hasta el 9 de diciembre y busca sensibilizar sobre la recuperación personal y la igualdad a través del arte. Las imágenes muestran a las protagonistas junto a vehículos históricos, simbolizando libertad, autonomía y reconstrucción, acompañadas de frases inspiradoras. La inauguración incluyó una charla con referentes femeninas de sectores como la justicia y el automovilismo, abordando temas de igualdad y prevención de la violencia.

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha organizado la exposición temporal ‘Mujeres al Volante’, con imágenes tomadas por el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo, donde mujeres víctimas de violencia de género de la provincia de Málaga han sido protagonistas.

La exposición podrá visitarse hasta el 9 de diciembre y pretende abrir un diálogo entre arte, memoria y denuncia social, utilizando el mundo del automóvil como un símil de la toma de control y el camino hacia una nueva etapa de la vida sin esta lacra.

La exposición es un compendio de retratos y escenas en las que las protagonistas aparecen junto a vehículos históricos de la colección del museo, que evocan conceptos como libertad, autonomía y reconstrucción personal.

Cada fotografía está acompañada de una frase inspiradora, ofreciendo al visitante una experiencia que profundiza en las secuelas emocionales y el proceso de recuperación, con el objetivo de concienciar y situar al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga como un espacio comprometido con la igualdad.

Tras la inauguración de la exposición, el público asistente tuvo la oportunidad de asistir a una charla-coloquio que contó con la participación de tres mujeres que son referentes en ámbitos tradicionalmente masculinos, como Gracia Rodríguez, ex fiscal de Violencia de Género en la Audiencia Provincial de Jaén, Laura Aparicio, la piloto aragonesa de pruebas de regularidad y Miriam Silva, gaditana y primera mujer en trabajar como comisario técnico en el Rallye Dakar.

Durante la charla se combinaron testimonios del ámbito jurídico y deportivo, con reflexiones sobre igualdad, educación y prevención de la violencia en adolescentes.