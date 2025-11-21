Yamaha Málaga Center y Ramón Forcada crean la Teneré PURA 01

Las claves nuevo Generado con IA Yamaha Málaga Center y el ingeniero de MotoGP Ramón Forcada han colaborado para crear la Teneré PURA 01, una versión altamente personalizada de la Yamaha Teneré 700. La PURA 01 destaca por un ahorro de 20 kilos de peso y un aumento de 9 CV en potencia, enfocándose en el rendimiento sobre tierra y la personalización artesanal. El proyecto busca fusionar la ingeniería de élite del mundial de motociclismo con la tradición artesanal local, promoviendo la innovación, la sostenibilidad y el talento malagueño. Yamaha Málaga Center, el concesionario Yamaha más grande de Europa, impulsa esta iniciativa reforzando el vínculo entre motor, cultura y territorio a través de patrocinios y actividades locales.

Ramón Forcada es un técnico que lleva 35 años en el mundial de motociclismo trabajando en los equipos de pilotos de la talla de Alex Crivillé, John Kocinsky, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales o Franco Morbidelli, siendo su ingeniero de pista, esa persona que interpreta todas las sensaciones en la moto que la telemetría no puede medir.

Por su parte Yamaha Málaga Center es un concesionario malagueño de la marca, el más grande de Europa en superficie, con una gran relación empresarial y deportiva con el fabricante japonés.

De la colaboración entre las dos partes se ha creado un proyecto que lleva la personalización extrema de uno de sus modelos más conocidos: la Yamaha Teneré, llevando la ingeniería de élite del paddock del mundial de MotoGP al terreno de las motos trail, todo ello desde la capital de la Costa del Sol.

Vista lateral de la Teneré Pura 01

El primer modelo, PURA 01, parte de la icónica Yamaha Teneré 700, aunque el resultado final es una moto bastante diferente en lo que concierne al comportamiento en tierra, su terreno más habitual.

Las cifras son impresionantes, con un ahorro de 20 kilos de peso total y 9 CV más de potencia, con una entrega de la misma algo más radical que la versión de calle de la que parte.

No hay elemento donde no se haya metido la tijera para ahorrar kilos, como paneles de carrocería, suspensión, horquilla, frenos o llantas, todo con el objetivo de convertir a una eficiente moto de serie en una purasangre apta para la competición o para el disfrute de su propietario.

Francisco Domínguez, gerente de Yamaha Málaga Center comenta que “el objetivo de PURA es dejar solo lo esencial para la conducción y mejorar todo lo que podamos desde el punto de vista técnico la experiencia de pilotarla, pudiendo personalizarla el cliente con métodos artesanales, según su estilo y necesidades”.

Un piloto probando esta motocicleta en el campo.

Con la supervisión técnica de Ramón Forcada, el reto es convertir la personalización de motos en un ejercicio de ingeniería y tradición artesanal, todo ello desde un concesionario malagueño muy relacionado con la competición a través de Yamaha.

Según Ramón Forcada “no se trata solo de mejorar una moto, sino de reinterpretar lo que significa conducirla. PURA nace con ese objetivo de perfección, pero con el alma de Málaga”.

Yamaha Málaga Center, el concesionario oficial Yamaha más grande de Europa, impulsa esta iniciativa dentro de su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el talento local.

Además de su neutralidad en emisiones de CO₂, la empresa apoya la escena cultural de la ciudad con el patrocinio de festivales como BRISA o Selvatic, consolidando un vínculo entre motor, cultura y territorio que refuerza la identidad de PURA.