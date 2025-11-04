El Mazda CX-30 tiene una oferta irresistible en Koni Motor

Las claves nuevo Generado con IA El Mazda CX-30 está disponible en Koni Motor Málaga y Marbella desde 24.500 euros hasta el 11 de noviembre, en una oferta limitada. Este SUV destaca por su motor 2.5 litros de alta compresión, sin turbo, que ofrece respuesta lineal, fiabilidad y consumo ajustado, evitando la tendencia a motores más pequeños. El interior mantiene botones tradicionales y una pantalla de 12,3 pulgadas, con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay, y una notable modularidad en el maletero. Mazda apuesta por calidad de materiales y ajustes en el CX-30, reafirmando su enfoque tecnológico diferente respecto al resto del mercado.

Uno de los SUV más vendidos de Mazda tiene ahora un precio de derribo en las instalaciones de Koni Motor en Málaga y Marbella, con unidades que parten desde los 24.500 euros y que solo podrán conseguirse hasta el próximo 11 de noviembre.

El CX-30 es todo un símbolo en la gama de Mazda, marca a la que le gusta explorar otros planteamientos tecnológicos que no pasen por reducir el tamaño y la cilindrada de sus motores.

Si los motores de pequeña cilindrada ya son algo habitual en el mercado, la marca japonesa prefiere invertir en mejorar sus motores con soluciones técnicas que sorprenden por los resultados obtenidos.

En el caso del CX-30, este modelo dispone de un motor que destaca en sus soluciones técnicas, con 2.5 litros de cilindrada, valores de compresión más altos de lo normal en un motor de gasolina y consumos ajustados, todo ello sin necesidad de turbo.

Como resultado, un motor con respuesta lineal y constante, sin vibraciones, que gira a menos revoluciones y que prioriza la fiabilidad sin aumentar el consumo.

Vista trasera del Mazda CX-30

Además, el par motor, lo que nos ayuda a acelerar en los adelantamientos, es superior en este motor que con el 2.000 cc anterior, en un sector en el que la reducción de tamaño se ha convertido en una obligación. Toda una declaración de intenciones de lo que es capaz de hacer Mazda en el plano tecnológico.

El interior todavía conserva los botones tradicionales. Las pantallas, aunque presentes, no son el centro del equipamiento del vehículo, pudiendo el conductor disfrutar todavía de la conducción sin el incordio de tener que adaptarse a lo digital.

Sin embargo, Android Auto y Apple Car Play, están presentes para poder conectar nuestros dispositivos móviles con comodidad a la pantalla de 12,3 pulgadas disponible de serie.

La modularidad es destacable gracias a su portón trasero, que permite una capacidad de 425 litros o 1398 litros si abatimos el asiento trasero. Los ajustes son de primera y la sensación de robustez y calidad de los materiales usados en el interior están en el alto nivel al que nos tiene acostumbrados Mazda.

Con todo, es un buen momento para aprovechar esta oferta en un número limitado de unidades en Koni Motor Mazda, en la avenida de Velázquez, justo delante del aeropuerto, o en calle Juan de la Cierva, 5, en Marbella.