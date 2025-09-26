Las carreteras de La Axarquía acogen este fin de semana la 34º edición del Rallye de Gibralfaro

El Rallye de Gibralfaro ha tenido varias ubicaciones en todas sus ediciones, con carreteras de la zona del Valle del Guadalhorce, de Los Montes de Málaga, de la comarca de Mijas, de Antequera y estos dos últimos años de la zona de La Axarquía.

Esos tramos, que se han hecho míticos por las actuaciones de legendarios pilotos a nivel nacional, siguen hoy día embrujando a los pilotos que lo disputan.

Esta edición, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes, tendrá una gran parte del recorrido que tanto gustó el año pasado a pilotos y público, con la implicación directa de los ayuntamientos de la zona, léase Totalán, Comares, Moclinejo, Iznate, Benamocarra, Benamargosa, Cútar y el propio Rincón de la Victoria, además de una serie de empresas locales que creen en un acontecimiento deportivo que les da visibilidad.

El sábado 27, entre las 12:00 y las 14:00 horas, serán las verificaciones técnicas en la Plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria. Allí mismo, a las 17:00, tendrá lugar la ceremonia de salida, donde los pilotos se irán presentando uno a uno para que el público los identifique.

Desde esa salida irán directamente a disputar los tramos de la tarde-noche. El primero de ellos, Totalán-Comares, a las 17:45. El segundo, Benamargosa-Cútar, a las 17:35. Más tarde se hará una segunda pasada de esos tramos, pero ya con la noche cerrada, algo que muchos pilotos han pedido expresamente, pues los tramos sin luz natural son esenciales de los rallyes clásicos.

Los coches de carrera entrarán en el parque cerrado, en el recinto ferial del Rincón de la Victoria, a las 22:50 de la noche del sábado, dando por acabada esa jornada.

El domingo 28 comienza la jornada de carreras a las 08:45, con la salida del tramo desde Moclinejo, a las 09:10 el tramo de Benamocarra a Iznate y a las 13:00 el que tiene salida en Olías.

Estos tramos se repetirán, con una segunda pasada, a las 11:55, 12:20 y 13:00 horas respectivamente. A las 13:45 los coches empezarán a entrar en el parque cerrado de la Plaza de la Constitución, donde se celebrará la ceremonia de entrega de premios una hora más tarde, aproximadamente.

Hay que recordar que las carreteras se cierran una hora antes de la salida del primer coche participante, por lo que los aficionados que quieran subir a ver los tramos tendrán que tener en cuenta esa hora de cierre.

Además, si se sube en coche, no se podrá poner nuestro vehículo en cualquier sitio ya que, por seguridad, no está permitido aparcar dentro del tramo de carretera donde se disputa el rallye, salvo muy pocos sitios elevados y separados de la misma. Una buena solución es llegar a esos sitios en moto, aparcándola en sitios donde no estorbe desde el punto de vista de la seguridad, aunque será la propia organización la que revise el tramo minutos antes de que salgan los coches de carrera para que todo esté dentro de los parámetros de seguridad correctos.

La inscripción de participantes cuenta 37 coches en la categoría de velocidad, con los principales contendientes al título 2025 y con tres equipos que lucharán por la victoria como el año pasado: Pedro David Pérez, vencedor el pasada edición y que está inscrito con un Ford Fiesta Rallye 2, el almeriense , nueve veces campeón de Andalucía, con su habitual Porsche 911 GT3 y , el malagueño que el año pasado subió al podio en tercera posición, también con un Porsche 911.

También se espera que luchen por las posiciones de cabeza el piloto de Almáchar Salvador España, con Peugeot 208 Rallye 4, Francisco Molino, con un Ford Fiesta R2, José Antonio Reyes, con Renault Clio R N2, Carlos Rodríguez, con Mitsubishi Lancer EVO 9, Óscar García, con un Renault Clio grupo A o José Antonio González, con BMW M3.

Óscar Gil, tercer clasificado el año pasado comenta que “participar como piloto en un Rallye de Gibralfaro siempre es algo muy especial para un malagueño, pero es que, además, como residente en el Rincón de la Victoria, se convierte en el auténtico rallye de casa. Además, con esas increíbles carreteras que tenemos por la zona, la satisfacción es indescriptible cuando me pongo a los mandos de mi Porsche”.

Además de los coches de velocidad hay una gran inscripción en la categoría de regularidad, con 20 coches entre sus dos clases: Sport y Clásica. La regularidad es una especialidad de rallyes donde la lucha con el crono es distinta; no hay que ser en más rápido sino el más regular y se puede competir con coches sin preparación específica que tengan más de 25 años, ya que las velocidades medias están limitadas a 50 km/h.

Los controles secretos durante el tramo verifican que esos coches de regularidad nunca vayan por encima o por debajo de esa velocidad prefijada, ganando quien menos diferencia con la media tenga.

Todas las categorías de coches que compiten tienen a la derecha el copiloto, imprescindible en el mundo de los rallyes, que tiene una carga de trabajo y tensión incluso superior que la del propio piloto y sin cuyo concurso ninguno de ellos podría luchar por los primeros puestos.