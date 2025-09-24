Ford Transit, la furgoneta de los récords

La icónica Ford Transit ha conseguido un récord Guinnes en la celebración de su 60º aniversario, ya que, con un espectacular despliegue, ha montado la mayor caravana de furgonetas de la historia.

Ford Transit 1965-1978

Para celebrar el 60º aniversario de la furgoneta más emblemática de la marca, Ford ha reunido a propietarios de Transit de todo el Reino Unido para crear la caravana de furgonetas más grande de la historia. Empresas y entusiastas se han unido a este reto. En total participaron 201 Ford Transit y lograron oficialmente un nuevo récord Guinnes por el mayor convoy de furgonetas.

Ford Transit 1978-1986

El evento ha sido posible gracias a una comunidad de usuarios apasionados, entre los que hay clientes y empresarios, concesionarios, carroceros, medios de comunicación, empleados de Ford y aficionados. En la caravana se han juntado desde los primeros modelos Transit con motor de gasolina hasta las más recientes E-Transit 1 y Transit Custom Híbrida Enchufable, que ayudan a los clientes de Ford a dar el salto hacia la electrificación.

Ford Transit 1986-2000

La enorme caravana de Ford se reunió en el Ford Dunton Technical Centre, en Essex, donde la compañía diseña y desarrolla las últimas generaciones de Transit. Unos 2.500 asistentes registrados pudieron disfrutar de juegos, actividades y talleres prácticos destinados a ayudar a pymes y autónomos a maximizar la productividad de sus vehículos y aprender a utilizar las redes sociales para hacer crecer sus negocios.

Ford Transit 2000-2006

La primera Ford Transit salió de la línea de producción el 9 de agosto de 1965 y, desde entonces, se han producido más de 13 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en unos de los vehículos comerciales ligeros más vendidos de la historia de la automoción. Seis generaciones del modelo han visto la luz desde ese año 1965 en el que aparecía el primer modelo, o MK1 como se denominan a los modelos por sus generaciones.

La Transit MK2 llegó en 1978 y cesó su producción en 1986, cuando llegaría la Transit MK3, que además se convirtió en la más longeva, con 14 años en producción y cientos de miles de unidades vendidas. Sería en el año 2000 cuando la MK4 aparecería, hasta 2006, año en que se empezó a comercializarse la MK5, que estaría a la venta hasta 2014. Desde 2014 se vende la MK6, ya con la electrificación incorporada en alguna de sus versiones, a la espera de la MK7, que supondrá un cambio tecnológico radical.

Ford Transit 2006-2014

Transit ha sido el vehículo de referencia, ocupando los primeros lugares de ventas en la mayoría de países de Europa. De hecho, la furgoneta se diseñó inicialmente para este mercado, aunque ahora el modelo se vende en Estados Unidos, país originario de la marca. Como dato, la Transit Custom ha sido la furgoneta más vendida en el Reino Unido durante 11 años consecutivos, y al menos uno de los modelos Transit ha liderado las ventas en el país desde hace 59 años.

Ford Transit 2014

Juan Peña, gerente del concesionario exclusivo Ford Autovisa en Málaga capital, nos comentaba que “Transit es el nombre de un modelo asociado desde hace seis décadas a una enorme variedad de servicios que se realizan gracias a Ford Pro, con una furgoneta que ha marcado el estándar de la industria desde los años sesenta, ofreciendo a los clientes malagueños una herramienta resistente y con lo último en tecnología para sus negocios.”