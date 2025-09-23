Special Days en Ruedatur KIA desde el 24 al 26 de septiembre

Los concesionarios KIA siguen fieles a una fórmula de ventas que acogen muy bien los clientes. Durante días determinados se ponen a la venta vehículos nuevos con condiciones excepcionales de precio y financiación, por lo que hay que estar atentos a estos días si se quiere conseguir alguno de esos vehículos.

Ruedatur tendrá a la venta unas 50 unidades que ya están expuestas en sus instalaciones en la calle París, 82, del Polígono San Luis.

Aprovechando los Special Days, hay una novedad absoluta con respecto a la marca, porque ya ha llegado a los concesionarios: el nuevo y esperado KIA EV4. En efecto, ya que KIA es una de las marcas que más apuesta por la electrificación, aunque sin olvidar el coche térmico tradicional, eso sí, apoyado por la hibridación.

El nuevo KIA EV4 ya ha llegado a los concesionarios

El EV4 tiene 4,4 metros de largo y está un paso por encima en tamaño de su hermano el EV3, que tan buena acogida está teniendo en el mercado. El EV4 es eléctrico a baterías y esta se ofrece en dos tamaños, una de 58 kw/h para los que se muevan en entornos urbanos, con un precio inicial de 38.500 euros sin ayudas. La otra opción lleva la batería de 81 kw/h, que ya permite viajar gracias a sus 600 kms. de autonomía homologados, partiendo este desde los 44.000 euros sin ayudas.

Se ofrece con dos tipos de carrocería, una de cuatro puertas y otra de cinco, cubriendo todas las necesidades. El diseño exterior sigue fiel a la tendencia iniciada con el EV3, con líneas angulosas y un excelente coeficiente aerodinámico. El diseño interior es atractivo, con mandos en el puesto de conducción que combinan los botones tradicionales con las pantallas táctiles, dos de 12,3 pulgadas.