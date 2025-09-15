Renault 4, vuelve un modelo mítico con un enfoque actual

Como ocurrió en España, en la década de los sesenta Francia necesitaba un coche barato, robusto y polivalente para acompañar el crecimiento económico de esos años.

El Renault 4 fue la apuesta de la marca del rombo para un mercado incipiente y poco desarrollado hasta entonces, que se convirtió en todo un éxito de ventas, no solo en su país original, sino también en España.

Hasta los años noventa, cuando se finalizó su producción, se habían vendido 8.135.000 unidades en todo el mundo del R-4. En sus casi treinta años en el mercado, dejó un recuerdo imborrable por lo que supuso para muchos conductores, que lo eligieron como su primer coche.

Vista lateral del Renault 4

Otros treinta años después Renault vuelve a la carga con una fórmula comercial muy de moda que consiste en aprovechar el enorme prestigio de esos modelos pasados, pero adaptándolos a las necesidades técnicas actuales.

Ahí nace el Renault 4 actual, aunque, como veremos a continuación, en poco se parece al modelo original, salvo el nombre y algún guiño estético en el diseño de su carrocería.

No es el primer modelo que los fabricantes “resucitan”. De hecho, hay muchos casos, y la mayoría con un éxito notorio. La propia Renault ya tiene a la venta el nuevo R-5 y ahora empieza la comercialización del nuevo R-4.

Si nos atenemos a las medidas, el actual es 50 centímetros más largo que el original, pero es que son justo esos centímetros los que han crecido todos los coches en estos 60 años. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: el Renault 4 E-Tech actual nace como vehículo eléctrico. En efecto, comparte plataforma con el Renault 5 E-Tech aunque en el caso del Renault 4 es más largo, 4,14 metros, y alto, 1,55 metros.

Vista trasera del Renault 4

La plataforma, o chasis, que equipa el modelo es AmpR Small del Grupo Renault, diseñada expresamente para vehículos eléctricos y que no tiene nada que ver con un chasis tradicional para un motor térmico, donde no hay baterías que albergar. El modelo tiene espacio para cinco pasajeros, con un maletero de 420 litros de capacidad.

Hay dos niveles de potencia, dependiendo de la batería y su capacidad. Por una parte, un motor que ofrece 120 cv asociado a una batería de 40 kwh y la versión superior, que tiene 150 cv y 52 kwh, ofreciendo 308 km y 409 km de autonomía respectivamente.

Las dos versiones cuentan con cargador bidireccional y pueden cargar tanto en corriente alterna doméstica como en continua de cargadores rápidos. En este último caso puede pasar del 15% al 80% de carga en 30 minutos si lo hacemos en un cargador de 100 kwh.

Interior del Renault 4

La velocidad máxima del vehículo está limitada a 150 km/h.

El puesto de conducción lo preside un volante de tres radios con botones físicos, algo que se agradece, si bien la información se transmite, como es habitual hoy en día, a través de dos pantallas digitales. La del conductor, con toda la información técnica, de 10 pulgadas. La otra, es una pantalla central de 10,1 pulgadas que incluye el sistema OpenR con Google integrado, para la máxima conectividad.

Los precios se sitúan de partida en 28.750 euros para la versión de 120 cv y acabado inicial. En el caso del motor 150 cv llega hasta 31.600 euros, aunque equipa la batería de mayor autonomía. Los dos precios son sin las ayudas del Plan Moves y ya está disponible en Renault Tahermo, único concesionario de la marca en Málaga capital.