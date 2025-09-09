Visibilizan el papel de la mujer en el mundo del automovilismo

La Federación Andaluza de Automovilismo promovió, con su presidente Manuel Alonso al frente y dentro de los actos conmemorativos del 40º aniversario del Circuito de Jerez, las I Jornadas Mujer y Motor, que se celebraron en la población gaditana.

Reunió a referentes nacionales y andaluces del mundo del motor: pilotos, copilotos, ingenieras, comisarias técnicas, periodistas y responsables de escuderías. El objetivo era visibilizar el papel de la mujer en el automovilismo, debatir sobre las barreras que todavía existen y reflexionar sobre los retos del futuro en este sector tan especializado y tradicionalmente masculino.

La iniciativa partía de la FAA a través de su Comisión de Mujer y Motor, que dirige la periodista jerezana Susana Padilla. “Se debe reivindicar el papel de las mujeres en un deporte históricamente masculinizado, en el que hemos estado muchas veces presentes, pero no con la visibilidad que nos habría gustado. Hemos recordado a esas pioneras que, con menos recursos y más obstáculos, también escribieron grandes páginas en el mundo del motor”, señaló.

El encuentro también ha servido para reforzar la participación femenina en el automovilismo andaluz y nacional, inspirándolas para que se acerquen a este mundo sin miedos ni prejuicios. También se busca tejer redes de apoyo entre instituciones, profesionales y deportistas que consoliden un movimiento común hacia la igualdad real en el automovilismo.

Entre las participantes se encontraban la copiloto de rallyes malagueña Miriam Antelo junto a Miriam Silva, primera mujer comisaria técnica en Rallye Dakar, la ingeniera mecánica y docente cordobesa Alicia Baena, Laura Martín, periodista y jefa de prensa de la Real Federación Española de Automovilismo, Mª Carmen Brome, presidenta de la Escudería Sur, Sonia Arnáiz, periodista y María García Angulo, de 81 años, pionera en la década de los setenta pilotando coches de rallye en Andalucía.

Además de estas mesas con charlas contando las experiencias de cada una de ellas, el evento tuvo tres ponencias adicionales. La primera de Cristina Gutiérrez, piloto profesional en la categoría rally raid, piloto oficial de Dacia en el Dakar y primera española en ganar una categoría en ese rallye, además del campeonato Extreme E.

La segunda ponencia fue a cargo de María Lanzón, directora de Rivazza Racing, del Grupo Autohebdo, organizador y promotor de diversos campeonatos automovilísticos en España, que dirigió un taller interactivo enfocado a estrategias para mejorar la visibilidad de las mujeres en el deporte del motor y reforzar la implicación de instituciones y patrocinadores.

Cerró el acto Cayetano Gómez, director del Circuito de Jerez, que cumple en diciembre cuarenta años de historia y que recordó el papel fundamental de las mujeres en el organigrama del circuito durante todos estos años.