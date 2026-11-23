Pagaron una reserva para comprar una vivienda en Málaga que no se hará y no les devuelven el dinero

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LO ESENCIAL Las claves Unas 150 familias entregaron entre 5.000 y 10.000 euros de reserva para adquirir viviendas sobre plano en la provincia de Málaga que finalmente no se construirán. La promotora Campus Pay SL se comprometió a reembolsar las cuantías en un plazo de 30 días hábiles que ya se ha superado sin que se hayan devuelto los fondos. Los afectados han comenzado a presentar denuncias ante la Policía Nacional mientras que el despacho El Defensor de tu Vivienda ha organizado una reunión informativa en Málaga. El promotor del proyecto es vinculado al Grupo 21, que cuenta con condenas judiciales en Almería, Murcia y Granada por situaciones similares con reservas no devueltas.

Son, en su mayoría, jóvenes que pagaron reservas de 5.000 a 10.000 euros para comprar una vivienda sobre plano en la provincia de Málaga.

Sin embargo, la promotora les ha dicho que no se van a hacer todos los inmuebles previstos y se comprometió a devolver el dinero en 30 días hábiles.

Ya se ha pasado el plazo en algunos casos y las familias denuncian que no les han devuelto el dinero, por lo que algunos afectados ya han presentado una denuncia ante la Policía Nacional.

Así lo aseguran desde el despacho de abogados El defensor de tu vivienda, que está llevando el caso de unos 20 afectados y afirman que hay unas 150 familias en total con este problema.

La promotora es Campus Pay SL y estaba comercializando las promociones Residencial Luz (cuatro fases), Victoria 43, Residencial Benalmiel, Bursoto Urban y Bresca Urban.

Los denunciantes aseguran que no les han devuelto el dinero de la reserva y este despacho de abogados ha organizado una charla gratuita para los afectados el miércoles 25 de noviembre a las 18:30 en el Hotel Hilton Garden Inn Málaga.

"Quien pagó una reserva por una vivienda que no se va a construir tiene derecho a que se la devuelvan, con sus intereses. Lo importante es no firmar nada sin revisarlo y guardar todos los justificantes de pago", explica Pablo Sevillano, abogado de El Defensor de tu Vivienda.

Según los clientes, el promotor de estas viviendas es el mismo que el de las promociones de Grupo 21 en Almería, Murcia y Granada. En esos casos, los juzgados han condenado a varias entidades a devolver cerca de 800.000 euros a compradores que solo habían pagado una reserva.