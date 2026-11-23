La economía malagueña sigue siendo la que más crece en Andalucía: un 3,4% más en 2026

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LO ESENCIAL Las claves La economía de Málaga liderará el crecimiento en Andalucía durante 2026 con un aumento del PIB del 3,4%, superando a la media regional (2,9%) y nacional (2,6%). Es la única provincia andaluza que superará el 3% de crecimiento, seguida por Cádiz (2,9%), Almería (2,8%) y Sevilla (2,8%). El impulso económico se basa en la demanda interna, el consumo privado, las exportaciones y el dinamismo del sector turístico. Para el conjunto de Andalucía, se prevé que el empleo crezca un 2,9% en 2026 y que la tasa de paro se reduzca hasta el 14,6%.

La economía malagueña liderará este año, de nuevo, el crecimiento del PIB en Andalucía.

Analistas Económicos de Andalucía, el grupo de estudios de Unicaja, estima que Málaga cerrará este 2026 con un aumento del PIB del 3,4%, lo que supone cinco décimas más que la media regional fijada en el 2,9% y ocho décimas más que la media española (2,6%).

Será la única provincia andaluza por encima del 3%, aunque el resto también presenta comportamientos positivos.

Cádiz (2,9%), Almería (2,8%) y Sevilla (2,8%) son las que más se acercan a ese umbral del 3%. La provincia con menor tirón, según este estudio, será Córdoba con un 2,2%.

Málaga mantiene así su buen ritmo pese a la incertidumbre económica internacional. De hecho, acabó el 2025 con un incremento interanual del PIB del 3,7%, por lo que apenas ha descendido tres décimas en un ejercicio complicado para el sector turístico por los cortes ferroviarios tras las tragedias de Adamuz y Urda.

"Este aumento seguirá sustentado en la demanda interna, especialmente el consumo privado, pero también las exportaciones apoyarían el crecimiento, manteniéndose el dinamismo de la demanda turística", apuntan desde Analistas.

En cuanto a 2027, la tasa de crecimiento del PIB andaluz podría situarse en el 2,1% (2% en España). "El crecimiento del consumo, al igual que la inversión tenderá a moderarse, en un contexto de mayor inflación y tipos de interés. Las tensiones geopolíticas y comerciales continúan siendo el principal factor de riesgo para el aumento", subrayan los expertos.

Se estima que el número de ocupados en toda Andalucía crezca un 2,9% en el promedio de 2026, con aumentos relativos más destacados en los servicios y la construcción.

Por su parte, el número de parados seguiría reduciéndose, aunque a menor ritmo que en 2025, debido al repunte de la población activa, situándose la tasa de paro en el 14,6% en Andalucía. Para 2027, se prevé un aumento del empleo del 2,2% y una tasa de paro del 13,9% frente al 9,5% en España.