Las autoridades que han asistido al 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Málaga. Cámara de Comercio de Málaga

La Cámara de Comercio de Málaga celebra sus primeros 140 años de compromiso empresarial y social

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LO ESENCIAL Las claves La Cámara de Comercio de Málaga celebra su 140 aniversario con un acto institucional en el Museo de Málaga presidio por José Carlos Escribano. El evento ha reunido a destacadas autoridades autonómicas, provinciales y empresariales, como las consejeras Carolina España y Rocío Blanco, y el alcalde Francisco de la Torre. El presidente de la corporación destacó como retos principales el apoyo a la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y el acercamiento de servicios a las comarcas. Durante la conmemoración se entregaron distinciones a instituciones clave de la provincia, como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y la Autoridad Portuaria.

La Cámara de Comercio de Málaga ha celebrado este lunes su 140 aniversario con un solemne acto institucional en el Museo de Málaga.

La corporación, encabezada por su presidente José Carlos Escribano, ha reunido a las principales autoridades públicas y empresariales de la provincia para conmemorar una trayectoria que arrancó en 1886.

Entre las autoridades estaban la consejera Carolina España, la consejera Rocío Blanco, el alcalde Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación Francisco Salado, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, o el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y Málaga, Javier González de Lara, entre otros.

Durante su discurso, Escribano ha subrayado la necesidad de acercar los servicios de la Cámara a todas las comarcas y apoyar prioridades como la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad.

Un momento del acto. Cámara de Comercio de Málaga

Uno de los momentos clave del acto ha sido la entrega de distinciones a las principales instituciones de Málaga, quedando bien así con todas.

Han premiado a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, la Cámara de Comercio de España, el Consejo Andaluz de Cámaras, la Confederación de Empresarios de Málaga, la Autoridad Portuaria de Málaga, la Archicofradía de la Sangre y la Antigua Casa de Guardia.

En la clausura, Escribano ha reiterado el compromiso de la Cámara de Comercio de generar empleo, fomentar la inversión e impulsar la responsabilidad social para construir una Málaga más competitiva e integradora.