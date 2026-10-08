Javier González de Lara, presidente de los empresarios andaluces: "Ser promotor en España es heroico"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Javier González de Lara, presidente de la patronal andaluza, califica de "heroico" ser promotor en España ante la falta de suelo público y los retos de la vivienda. El líder empresarial lamenta que Andalucía ha perdido peso de influencia en Madrid y señala que los salarios en España han sido especialmente bajos desde la llegada del euro. De cara a las elecciones del 29 de noviembre, González de Lara advierte de que el país se juega la elección entre diferentes modelos de sociedad. Se muestra crítico con el alcalde de Málaga, instándole a reunirse con los empresarios, y afirma que el proyecto del auditorio no debería ser una prioridad absoluta.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha sido el último protagonista de Ágora UTAMED.

El máximo representante de la patronal andaluza conversó este pasado miércoles sobre Andalucía y las oportunidades que surgen, teniendo muy en cuenta la creación de empleo.

Entrevistado por Manolo Castillo, González de Lara hizo énfasis en aspectos como la competitividad, la atracción de inversiones, el talento, la innovación y la creación de empleo.

"Andalucía ha perdido mucho peso en Madrid", subrayó en referencia a la influencia de esta comunidad en la capital de España.

También habló de los sueldos. "Los salarios siempre serán bajos, pero son especialmente bajos desde el día que entró el euro", resaltó.

Sobre la vivienda, el presidente de la CEA criticó la falta de desarrollo de suelo público y lamentó que se "están perdiendo generaciones". Fue bastante claro al respecto: "Ser promotor en España es heroico", afirmó.

Las elecciones del 29 de noviembre también se pusieron sobre la mesa. González de Lara aseguró que "no sabéis lo que nos jugamos el 29 de noviembre. Hablamos de modelos de sociedad".

Curiosamente fue crítico con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. "Está tardando en sentarse con nosotros", indicó.

González de Lara aseguró que "Málaga no tiene proyectos importantes por delante. Y el auditorio no debe ser un proyecto por el que dejarse la piel. Es muy difícil llenar grandes espacios. Hay que recuperar el espíritu del consenso", recalcó.