La 'invasión' extranjera para comprar pisos en Málaga: Cómpeta, Frigiliana y Nerja son los sitios preferidos

Las claves

Las claves Generado con IA Cómpeta, Frigiliana y Nerja son los municipios de Málaga con mayor demanda de vivienda por parte de extranjeros, superando el 56% en cada caso. La mayoría de los compradores extranjeros en estos municipios son británicos, holandeses, suecos y alemanes, muchos de ellos jubilados que buscan tranquilidad. En Málaga capital, los extranjeros representan el 14,8% de la demanda de vivienda, siendo estadounidenses, británicos y holandeses los principales interesados. A nivel nacional, Málaga es una de las tres provincias con mayor interés internacional para la compra de vivienda, junto a Alicante y Baleares.

Hay pequeños municipios en Málaga donde la población extranjera es casi mayor que la nacional. No es casualidad. Son personas, la mayoría jubilados, que compran viviendas allí y echan raíces aunque la mayoría no hablan español y su nivel de integración es bajo.

España es un destino soñado para retirarse o para pasar unas vacaciones. El precio de la vivienda se ha disparado, pero hay extranjeros que sí pueden hacerle frente.

Alicante, Baleares y Málaga son las tres provincias españolas donde hay una mayor demanda de extranjeros para comprar vivienda, según el último informe publicado este viernes por Idealista.

Una vista de Frigiliana. EE

En el caso concreto de Málaga, los extranjeros representan el 27,1% de la demanda y está encabezada por británicos, holandeses y suecos.

Un dato curioso. La provincia española con menos interés para los extranjeros para comprar un inmueble es Teruel, con apenas el 6% de la demanda. Y la mayoría son estadounidenses.

Pero volviendo a Málaga, muchos de estos extranjeros buscan paz y tranquilidad. La mayor demanda de extranjeros se produce en Cómpeta, con un 61,3%. Los principales clientes son británicos, holandeses y alemanes.

Cómpeta es la cuarta localidad de España con mayor interés de extranjeros en comprar un piso, siendo solo superada por tres municipios en Mallorca.

Frigiliana es otro de los municipios más deseados por los extranjeros para vivir. Los foráneos acaparan el 57,1% de la demanda de vivienda, siendo la mayoría británicos, holandeses y suecos.

Una vista de Nerja. iStock.

Entre las 20 localidades con mayor demanda extranjera en España hay un tercer pueblo malagueño. Es Nerja, con un 56,1%. En este caso son los suecos los que muestran un mayor interés, por delante de británicos y holandeses.

En Málaga capital el peso extranjero se diluye algo más por ser más grande, pero también es importante. Según los datos de Idealista, la demanda es del 14,8% hasta el punto de que es la tercera capital española que despierta mayor atracción entre los foráneos tras Alicante y Palma de Mallorca.

Estadounidenses, británicos y holandeses encabezan las peticiones en la capital de la Costa del Sol.