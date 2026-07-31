Unicaja gana 361 millones en el primer semestre y eleva su dividendo
El beneficio crece un 7,1% gracias a los ingresos recurrentes y al impulso comercial, sumando 40.000 nuevas nóminas domiciliadas.
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Las claves
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Unicaja obtuvo un beneficio neto de 361 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 7,1% más que el año anterior.
La entidad abonará en septiembre un primer dividendo a cuenta de 8,44 céntimos por acción, lo que supone un aumento del 28%.
Los fondos de inversión crecieron un 18,2%, alcanzando una cuota de mercado nacional del 10%.
La tasa de morosidad de Unicaja descendió al 1,8% y la solvencia se mantuvo sólida con una ratio CET 1 del 15,8%.
El Grupo Unicaja cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 361 millones de euros.
Esta cifra representa un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Este crecimiento está impulsado por el negocio recurrente y una mayor actividad comercial. De hecho, la entidad encabezada por José Sevilla e Isidro Rubiales ha conseguido 40.000 nuevos clientes con nómina entre enero y junio.
Como premio a sus accionistas, la entidad abonará en septiembre un primer dividendo a cuenta de 8,44 céntimos por acción. Esto supone un alza del 28% interanual y un desembolso aproximado de 217 millones de euros.
La remuneración total al accionista con cargo a 2026 alcanzará hasta el 95% del beneficio neto. Se pagará en efectivo a través de tres dividendos previstos para septiembre y diciembre de 2026, y abril de 2027.
Los ingresos recurrentes evolucionaron positivamente gracias al margen de intereses, que subió un 1,7% hasta 755 millones. Las comisiones netas aumentaron un 2,6%, impulsadas principalmente por los fondos de inversión y los seguros.
Los fondos de inversión crecieron un 18,2% y ya otorgan al banco una cuota de mercado del 10% a nivel nacional.
La actividad comercial mantuvo un ritmo muy sólido. Los recursos de clientes alcanzaron los 97.866 millones, un 3,5% más. Destaca también una nueva producción de crédito que ascendió a los 6.412 millones de euros.
Destacan especialmente los 2.093 millones destinados a hipotecas de particulares y los 2.939 millones dedicados a empresas.
Unicaja mejoró además la calidad de su balance reduciendo los activos improductivos un 22,6% interanual. La tasa de mora sigue cayendo estando ya al 1,8% y la solvencia se mantuvo fuerte con una ratio CET 1 del 15,8%.