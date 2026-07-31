Unicaja gana 361 millones en el primer semestre y eleva su dividendo

Un momento de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Unicaja de este año. Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja obtuvo un beneficio neto de 361 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 7,1% más que el año anterior. La entidad abonará en septiembre un primer dividendo a cuenta de 8,44 céntimos por acción, lo que supone un aumento del 28%. Los fondos de inversión crecieron un 18,2%, alcanzando una cuota de mercado nacional del 10%. La tasa de morosidad de Unicaja descendió al 1,8% y la solvencia se mantuvo sólida con una ratio CET 1 del 15,8%.

El Grupo Unicaja cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 361 millones de euros.

Esta cifra representa un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Este crecimiento está impulsado por el negocio recurrente y una mayor actividad comercial. De hecho, la entidad encabezada por José Sevilla e Isidro Rubiales ha conseguido 40.000 nuevos clientes con nómina entre enero y junio.

Como premio a sus accionistas, la entidad abonará en septiembre un primer dividendo a cuenta de 8,44 céntimos por acción. Esto supone un alza del 28% interanual y un desembolso aproximado de 217 millones de euros.

La remuneración total al accionista con cargo a 2026 alcanzará hasta el 95% del beneficio neto. Se pagará en efectivo a través de tres dividendos previstos para septiembre y diciembre de 2026, y abril de 2027.

Los ingresos recurrentes evolucionaron positivamente gracias al margen de intereses, que subió un 1,7% hasta 755 millones. Las comisiones netas aumentaron un 2,6%, impulsadas principalmente por los fondos de inversión y los seguros.

Los fondos de inversión crecieron un 18,2% y ya otorgan al banco una cuota de mercado del 10% a nivel nacional.

La actividad comercial mantuvo un ritmo muy sólido. Los recursos de clientes alcanzaron los 97.866 millones, un 3,5% más. Destaca también una nueva producción de crédito que ascendió a los 6.412 millones de euros.

Destacan especialmente los 2.093 millones destinados a hipotecas de particulares y los 2.939 millones dedicados a empresas.

Unicaja mejoró además la calidad de su balance reduciendo los activos improductivos un 22,6% interanual. La tasa de mora sigue cayendo estando ya al 1,8% y la solvencia se mantuvo fuerte con una ratio CET 1 del 15,8%.