La startup educativa Neuromindset recibe el apoyo de Fundalogy

Las claves

Las claves Generado con IA Neuromindset es una startup impulsada por la Universidad de Granada que entrena la atención, autorregulación emocional y funciones ejecutivas en niños. La Fundación Unicaja, a través de Fundalogy, ha firmado un acuerdo para apoyar el crecimiento de Neuromindset. El proyecto busca mejorar el aprendizaje infantil y formar a docentes y profesionales en estrategias neuroeducativas. Neuromindset favorece la inclusión y la equidad social llevando la neurociencia a aulas, clínicas y familias sin necesidad de tecnología costosa.

La startup Neuromindset está especializada en entrenar la atención, la autorregulación emocional y las funciones ejecutivas en niños de todas las etapas educativas.

Está impulsada por la Universidad de Granada y acaba de recibir el apoyo de la Fundación Unicaja a través de Fundalogy. "Su objetivo es mejorar el aprendizaje infantil y formar a docentes y profesionales en estrategias neuroeducativas", indican desde la entidad malagueña.

Fundalogy impulsará el crecimiento de esta startup y para ello han suscrito un acuerdo el director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de Neuromindset, Joan Paul Pozuelos.

"Neuromindset impulsa la educación, la salud mental y la equidad social al entrenar atención, autorregulación y habilidades socioemocionales desde la infancia. Lleva la ciencia desde el cerebro a aulas, clínicas y familias sin necesidad de tecnología costosa, favoreciendo la inclusión y reduciendo brechas educativas. Al unir educación y salud mental, promueve una sociedad más consciente, equilibrada y resiliente, donde el bienestar se aprende como cualquier otra habilidad", explican desde la Fundación Unicaja.