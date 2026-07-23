La startup educativa Neuromindset recibe el apoyo de Fundalogy
Está especializada en entrenar la atención, la autorregulación emocional y las funciones ejecutivas en niños de todas las etapas educativas.
Más información: Las cifras de la Fundación Unicaja en 2025: 76 millones de inversión y 3,3 millones de personas beneficiadas
Las claves
Generado con IA
Neuromindset es una startup impulsada por la Universidad de Granada que entrena la atención, autorregulación emocional y funciones ejecutivas en niños.
La Fundación Unicaja, a través de Fundalogy, ha firmado un acuerdo para apoyar el crecimiento de Neuromindset.
El proyecto busca mejorar el aprendizaje infantil y formar a docentes y profesionales en estrategias neuroeducativas.
Neuromindset favorece la inclusión y la equidad social llevando la neurociencia a aulas, clínicas y familias sin necesidad de tecnología costosa.
La startup Neuromindset está especializada en entrenar la atención, la autorregulación emocional y las funciones ejecutivas en niños de todas las etapas educativas.
Está impulsada por la Universidad de Granada y acaba de recibir el apoyo de la Fundación Unicaja a través de Fundalogy. "Su objetivo es mejorar el aprendizaje infantil y formar a docentes y profesionales en estrategias neuroeducativas", indican desde la entidad malagueña.
Fundalogy impulsará el crecimiento de esta startup y para ello han suscrito un acuerdo el director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de Neuromindset, Joan Paul Pozuelos.
"Neuromindset impulsa la educación, la salud mental y la equidad social al entrenar atención, autorregulación y habilidades socioemocionales desde la infancia. Lleva la ciencia desde el cerebro a aulas, clínicas y familias sin necesidad de tecnología costosa, favoreciendo la inclusión y reduciendo brechas educativas. Al unir educación y salud mental, promueve una sociedad más consciente, equilibrada y resiliente, donde el bienestar se aprende como cualquier otra habilidad", explican desde la Fundación Unicaja.