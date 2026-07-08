Alfil Patrimonial Socimi aumenta un 21% su beneficio y sube un 37% el dividendo: "Son resultados históricos"

Las claves

Las claves Generado con IA Alfil Patrimonial Socimi incrementó su beneficio un 21% durante el último ejercicio, según su CEO, Francisco Gómez Palma. El aumento de beneficios ha permitido elevar el dividendo a los accionistas en un 37%. La empresa redujo su deuda un 5%, bajando el apalancamiento del 15% al 14%, situándose en una posición sólida para nuevas financiaciones. Alfil Patrimonial Socimi planea incorporar activos en Madrid y lanzar una nueva línea de residencias profesionales para trabajadores.

Un buen año para la empresa marbellí Alfil Patrimonial Socimi. De hecho, su CEO, Francisco Gómez Palma, asegura que los resultados de 2025 han sido "históricos".

La empresa ha anunciado que el pasado ejercicio consiguió aumentar su beneficio un 21% y eso le ha permitido elevar un 37% el dividendo a los accionistas.

Ese incremento de beneficio ha sido debido, en parte, a una reducción del 5% de la deuda, lo que ha permitido rebajar el apalancamiento de la empresa un punto, del 15 al 14%.

“Es una cifra extraordinariamente baja para el sector inmobiliario que, además de seguridad, nos otorga una posición ventajosa de cara a nuevas vías de financiación”, indica Gómez.

La sede de Alfil Patrimonial en Marbella. EE

Alfil Patrimonial Socimi es una empresa familiar fundada en 1952 en Marbella. Está especializada en la promoción y gestión de activos inmobiliarios como oficinas, hoteles, alojamientos para universitarios, aparcamientos, locales y terrenos comerciales.

De cara a corto y medio plazo, la empresa prevé incorporar nuevos activos en ubicaciones como Madrid y desarrollar una nueva línea de negocio de Residencias Profesionales para dar alojamiento en alquiler asequible a trabajadores.

"Los logros alcanzados son fruto de una gestión profesionalizada, con mecanismos de control analítico que han permitido crecer en ingresos y, al mismo tiempo, contener los gastos de explotación”, subraya Gómez.