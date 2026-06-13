Confirmado por ley: los trabajadores tienen derecho a un permiso pagado de 5 días para cuidar de un familiar

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores en España tienen derecho a un permiso retribuido de 5 días laborables para cuidar a familiares enfermos, tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores. El permiso cubre casos de accidente, enfermedad grave, hospitalización o cirugía que requiera reposo domiciliario de cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado. El permiso se concede por cada nuevo hecho causante, es decir, cada vez que ocurra una hospitalización o enfermedad grave diferente. La solicitud requiere comunicarlo a la empresa, presentar la documentación médica y pedirlo por escrito; la ley y la jurisprudencia respaldan al trabajador en caso de negativa empresarial.

Cuidar de un familiar enfermo ya no tiene por qué significar perder días de sueldo. Tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores, los empleados en España tienen derecho a un permiso retribuido de 5 días laborales para el cuidado de familiares enfermos.

Este permiso aplica en casos de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que requiera reposo domiciliario.

Este derecho está regulado en el artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023, y se ha visto reforzado por la reciente jurisprudencia de los tribunales españoles.

El origen de esta protección viene de Europa. La necesidad de esta modificación legislativa nace de la Directiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores.

Este permiso puede utilizarse para atender a cónyuges, parejas de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad: padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros y cuñados.

Una de las preguntas más frecuentes es si este permiso se concede una sola vez al año o puede repetirse. Las sentencias más recientes —entre ellas la Audiencia Nacional de marzo de 2025 y varios Tribunales Superiores de Justicia en 2024-2025— han confirmado que el permiso se reconoce por cada hecho causante, es decir, cada vez que un familiar sufra una hospitalización o enfermedad grave distinta.

Respecto a si los días son laborables o naturales, en ausencia de determinación por parte del convenio colectivo, deberán entenderse como días laborables.

El procedimiento es sencillo: comunica la situación a tu empresa con la mayor antelación posible, aporta la documentación médica que acredite la hospitalización o enfermedad grave, y solicítalo por escrito. Si tu empresa lo deniega o te descuenta el salario, tienes respaldo legal y jurisprudencial para reclamarlo.