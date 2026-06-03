Ya se puede solicitar: ayudas de 3.000 euros para autónomos por cambiar de coche en 2026

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ofrece ayudas de hasta 3.000 euros a autónomos para renovar sus vehículos por modelos más eficientes a partir de 2026. La subvención se gestiona online y está destinada a la compra, renting o leasing de turismos o furgonetas ligeras con emisiones inferiores a 120 g/km de CO₂. Para acceder a la ayuda, es obligatorio dar de baja un vehículo con al menos diez años de antigüedad, ITV en vigor y matriculado en España. El vehículo nuevo no podrá superar los 35.000 euros (sin IVA) y la operación debe realizarse en un concesionario físico de Andalucía.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un nuevo programa de incentivos destinado a los trabajadores autónomos que deseen renovar sus vehículos por otros con un menor impacto ambiental. La iniciativa, denominada Plan Renove, cuenta con una dotación inicial de cinco millones de euros y concederá subvenciones de hasta 3.000 euros por beneficiario.

Las ayudas serán gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía, organismo adscrito a la Consejería de Industria, Energía y Minas. Las solicitudes se tramitarán por riguroso orden de presentación hasta que se agoten los fondos disponibles.

El programa está dirigido a la adquisición de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que destaquen por su eficiencia energética, sin que sea obligatorio que sean eléctricos. La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática mediante certificado digital a través de la plataforma habilitada por la Administración autonómica.

Una vez registrada la solicitud, la comprobación de los requisitos se efectuará de forma automática, evitando que los interesados tengan que aportar documentación en una primera fase. Si la petición resulta favorable, la resolución se comunicará aproximadamente en el plazo de un mes y el importe de la ayuda será ingresado directamente en la cuenta bancaria facilitada por el solicitante.

Tras recibir la concesión, los autónomos dispondrán de seis meses para formalizar la compra y matriculación del nuevo vehículo, así como para gestionar la baja definitiva del antiguo. Este plazo no podrá ampliarse.

Posteriormente, deberán justificar la operación en un máximo de cuatro meses mediante la presentación de la documentación correspondiente a través de la misma plataforma digital. En las compras directas se exigirá la factura y el justificante de pago, mientras que en las modalidades de renting o leasing será necesario aportar el contrato suscrito.

La normativa también obliga a conservar toda la documentación relacionada con la ayuda durante cinco años, periodo en el que la Administración podrá realizar controles aleatorios para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

El programa tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Podrán acogerse a estas ayudas quienes adquieran, ya sea mediante compra, renting o leasing, un turismo de categoría M1 o una furgoneta N1 de hasta 3.500 kilos, siempre que las emisiones del vehículo no superen los 120 gramos de CO₂ por kilómetro.

Como requisito imprescindible, será necesario retirar de la circulación un vehículo con una antigüedad mínima de diez años, que disponga de ITV en vigor y esté matriculado en España. Además, dicho vehículo deberá figurar a nombre del solicitante desde antes del 12 de marzo de 2026. El achatarramiento podrá haberse realizado también desde el pasado 1 de enero.

Cada autónomo podrá beneficiarse de una única subvención y el vehículo adquirido deberá matricularse en territorio español. Asimismo, los solicitantes deberán contar con domicilio fiscal o un centro de actividad en Andalucía y estar inscritos en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Tributaria.

El precio máximo de adquisición del vehículo subvencionable se fija en 35.000 euros, sin incluir el IVA, y la operación deberá realizarse en un concesionario con establecimiento físico en Andalucía.

En caso de que se agoten los recursos presupuestarios, las nuevas solicitudes pasarán a integrar una lista de reserva. Su posible atención dependerá de que se produzcan liberaciones de crédito o de una ampliación de la partida económica.

No obstante, la inclusión en esta relación de espera no implica el reconocimiento automático de la ayuda, que quedará condicionada a la validación definitiva por parte de la Agencia Andaluza de la Energía.