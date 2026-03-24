Empresarios se citarán este miércoles en Fuengirola para debatir cómo crecer sin perder calidad de vida

Un momento de la presentación de la jornada.

Las claves nuevo Generado con IA Fuengirola acoge una jornada dirigida a empresarios para debatir cómo crecer sin perder calidad de vida y lograr equilibrio entre vida profesional y personal. El evento contará con ponentes destacados como Javier Cremades y Curro Rodríguez, además de empresarios de referencia en la Costa del Sol. El programa incluye masterclass, ponencias y mesas redondas sobre liderazgo, toma de decisiones, rentabilidad y relevo generacional. La cita está coorganizada por Vangelis Happiness Partners y el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, con la colaboración de Uppery Club y el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella.

Fuengirola acogerá este miércoles 25 de marzo una jornada dirigida a empresarios y directivos que buscan reforzar la rentabilidad de sus negocios junto a una visión estratégica a largo plazo y un mayor equilibrio entre vida profesional y personal.​

​Entre los ponentes figuran Javier Cremades, fundador del despacho Cremades & Calvo-Sotelo y presidente de la World Jurist Association, que impartirá una masterclass sobre liderazgo y decisiones empresariales vinculadas al Estado de derecho, y Curro Rodríguez, CEO y fundador de LY Company Group y autor de El Aprendedor.

El encuentro contará también con empresarios como Sergio Cuberos (Grupo Maskom Supermercados), Ramón Montes (Grupo Los Mellizos), Antonio Bazán (Grupo Agrojardín), Joaquín Nieto (Grupo Nieto Adame), Pedro Rodríguez (Sierra Blanca Estates), Iñaki Teijón (Grupo Baluarte), Gema Casquero (Internalia Group), Víctor Modesto (BCS DATA) y Helena Olcina (Sinergias Club Internacional).

La cita está coorganizada por Vangelis Happiness Partners y el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, y cuenta con la colaboración de Uppery Club y el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella.​

El programa incluye dos masterclass, dos ponencias y dos mesas redondas con casos de éxito, en las que se abordarán cuestiones como la presión en la toma de decisiones, la protección de la rentabilidad y la planificación del relevo generacional.​

​Desde el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, su presidente, Adolfo Trigueros, pone el acento en la necesidad de parar y analizar. “Los empresarios vivimos muchas veces atrapados en la gestión diaria y necesitamos momentos para parar, pensar y mirar nuestras empresas con perspectiva”, ha subrayado en la presentación del encuentro. ​

“Encuentros como este permiten compartir experiencias reales entre empresarios y reforzar el tejido empresarial de la Costa del Sol”, ha añadido Trigueros.​