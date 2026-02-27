Los números del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga: más de 200 startups apoyadas

Un momento de la presentación del balance del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

El Polo Nacional de Contenidos Digitales cerró 2025 con 205 proyectos emprendedores apoyados, un 24% más que el año anterior.​

Este impulso al tejido emprendedor se ha traducido en 673 empleos directos vinculados al ecosistema del Polo, un aumento del 6,3% respecto a 2024, que refleja la consolidación de las startups alojadas y el impacto real de los programas de acompañamiento empresarial.​

El crecimiento en nuevos proyectos se ha apoyado en iniciativas específicas para videojuegos, medios, entretenimiento y tecnologías profundas, desarrolladas junto a la Escuela de Organización Industrial, orientadas a la incubación temprana, la validación de producto y el diseño de estrategias iniciales de expansión.​

En paralelo, la conexión internacional se ha visto reforzada gracias a la colaboración con la red European Videogame Accelerator, que ha facilitado que estudios incubados en Málaga accedan a socios y oportunidades en otros mercados a través de esta plataforma europea especializada.​

La Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso alojada en el Polo ha dado cabida durante el pasado año a 66 iniciativas centradas en inteligencia artificial, gemelos digitales, soluciones de realidad extendida y dispositivos hápticos, consolidando su perfil como espacio de tecnologías avanzadas.​

Como novedad, la IAT Metaverso ha incorporado el programa Startup Inspire, impulsado junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad, una línea específica que refuerza la relación entre iniciativas digitales emergentes y el desarrollo de entornos tecnológicos más seguros.​

En materia de capacitación, el Polo ha desarrollado 80 acciones formativas, un 70% más que en 2024, que han reunido a 1.370 alumnos y sumado 7.673 horas de formación gratuita, incrementando en un 34% el volumen de horas dirigidas a la ciudadanía malagueña.​

A esta oferta se suman los 670 participantes activos de 42 Málaga, de 33 nacionalidades, que continúan su preparación tecnológica intensiva en las instalaciones, reforzando el carácter internacional, diverso y abierto del ecosistema emprendedor asociado al Polo.​

El compromiso con la igualdad se mantiene con una presencia femenina superior al 43% en el conjunto de los programas formativos desarrollados en 2025, consolidando la apuesta por incorporar más talento de mujeres al ámbito tecnológico.​

La reducción de la brecha digital ha sido otro de los ejes, con 22 campamentos de competencias digitales dirigidos a menores de entre 9 y 17 años, donde han participado 310 estudiantes y se ha alcanzado una presencia femenina del 40,5%, fomentando vocaciones tecnológicas tempranas.​

Además, el programa Reconectados, desarrollado con Fundación Telefónica y el Área de Derechos Sociales, ha ofrecido cuatro talleres a 151 personas mayores de 65 años, el 61,3% mujeres, favoreciendo su inclusión digital y el uso autónomo de herramientas tecnológicas.​

En el apartado de eventos, el Polo ha acogido 232 talleres, seminarios, jornadas y encuentros durante 2025, con 14.352 asistentes, lo que supone un incremento superior al 43% en participación respecto al ejercicio anterior, reforzando su papel como espacio de difusión tecnológica.​

La concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, durante la presentación de los datos.

Entre las citas destacadas figura la primera edición de los Premios Iris Games, un nuevo certamen nacional dedicado a la excelencia en el desarrollo de videojuegos, que ha recibido 244 candidaturas con participación tanto española como internacional.​

La MálagaJam ha superado los 400 inscritos y se consolida así como la principal sede presencial de la Global Game Jam a nivel internacional, situando a la ciudad como punto clave en el calendario de creación de videojuegos.​

El encuentro Leadingirls se ha celebrado por primera vez en el Polo, llevando referentes femeninos STEM a cientos de estudiantes y proponiendo un formato inmersivo, con más de 1.500 alumnos participando en más de 80 actividades vinculadas a proyectos y tecnologías innovadoras.​