Eladio contrata a una nueva directora general y cuadruplica su sede en Mercamálaga

La empresa malagueña de distribución de frutas y verduras Eladio tiene novedades importantes. Ha contratado como directora general a Macarena Valiente con el objetivo de fortalecer las operaciones de la compañía a escala nacional.

Valiente ha sido profesora en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac y directora de operaciones de Le Cordon Bleu México.

Ha ocupado además diversos cargos directivos en establecimientos cinco estrellas gran lujo como Healthouse Las Dunas, Gran Meliá Don Pepe, Hotel Los Monteros o el histórico Hotel Alfonso XIII.

Eladio Rueda, propietario y fundador de la empresa.

"Su liderazgo aporta una combinación de visión global, excelencia operativa, profesionalización y enfoque innovador, fundamentales para impulsar esta nueva etapa de crecimiento y consolidación", apuntan desde la compañía.

Valiente va a disponer de un activo mayor, ya que la empresa ha casi cuadruplicado su capacidad de almacenaje en Mercamálaga tras ampliar su nave desde los 1.600 hasta los 6.000 metros cuadrados. Eso le permite mover 15 millones de kilos de productos al año en España.

Eladio fue fundada en los años 80 por Juan Rueda con un pequeño negocio de distribución hortofrutícola. Su hijo Eladio Rueda tomó el control a comienzos de 2000 y le puso el nombre actual a la compañía en 2007.

Un camión de la compañía malagueña.

A falta de concluir este 2025, los datos de 2024 fueron positivos. Facturaron 31 millones de euros con más de 160.000 repartos y cuentan con una plantilla en temporada alta de 150 trabajadores.

Abastecen de productos a restaurantes, hoteles, caterings, grandes empresas, colegios y cárceles de todo el país con un catálogo con más de 1.000 referencias. Según indican desde la empresa son líderes en Andalucía y cuartos a escala nacional.