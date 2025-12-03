Abren un gran espacio de ocio con bolera o zona Arcade en el centro comercial El Ingenio: habrá sorteos especiales

Varias personas disfrutando de una de las atracciones del Galaxy Park.

Las claves nuevo Generado con IA Galaxy Park abre un nuevo local de ocio en el centro comercial El Ingenio de Vélez Málaga, junto a los cines. El espacio ofrece bolera, zona arcade, realidad virtual (VR) y áreas para experiencias grupales, pensado para todas las edades. Es el tercer establecimiento de Galaxy Park en Málaga, tras los de Muelle 1 y Vialia. A partir del 15 de diciembre habrá paquetes de cumpleaños infantiles, sorteos especiales y un pack de Navidad para familias y amigos.

La empresa gaditana de ocio Galaxy Park está apostando fuerte por Málaga. La compañía acaba de abrir un nuevo local en el centro comercial El Ingenio en Vélez Málaga.

Está ubicado junto a los cines y, según explican, "llega con una propuesta de entretenimiento moderno, accesible y pensado para todas las edades, combinando bolera, zona arcade, VR y espacios diseñados para vivir experiencias divertidas en grupo".

Galaxy Park suma su tercer establecimiento en la provincia de Málaga tras los que están ubicados en Muelle 1 y en el centro comercial Vialia.

Uno de los juegos instalados en este establecimiento.

"Para Galaxy Park la provincia de Málaga es un punto estratégico. El Ingenio es un centro comercial consolidado, con una gran afluencia y un público que valora el ocio familiar. Era el lugar perfecto para seguir creciendo y ofrecer nuevas experiencias a nuestros visitantes", asegura Pablo Baleato, directivo de la marca gaditana.

A partir del 15 de diciembre tendrán disponibles paquetes de cumpleaños infantiles y habrá sorteos especiales cuyas normas irán comunicando en las redes sociales en los próximos días. También habrá, detallan, un pack Navidad para familias y amigos durante esta temporada navideña.