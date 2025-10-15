Si compras un piso en Málaga para alquilarlo, estos son los barrios que te harán ganar más dinero: hasta un 6,1%

Comprar un piso y alquilarlo es negocio en Málaga. Pero unos barrios son más rentables que otros al conjugar el precio al que se adquiere el inmueble y al que se alquila.

La plataforma inmobiliaria Fotocasa ha hecho un estudio para analizar esa rentabilidad por barrios en Málaga capital.

El resultado es que el inversor siempre gana dinero. Aunque la horquilla va desde un 2,8% en el Centro Histórico, donde comprar un piso sale por un ojo de la cara, al 6,1% de la zona de Parque Victoria Eugenia, en la zona de Bailén Miraflores.

Esta es la rentabilidad de comprar y alquilar una vivienda en Málaga capital en el tercer trimestre de 2025 de mayor a menor en función del barrio:

-Parque Victoria Eugenia (6,1%),

-La Luz - El Torcal (5,5%)

-El Molinillo - Capuchinos (5,5%)

-Martiricos-La Roca -La Rosaleda (5,4%)

-Cristo de la Epidemia (5,2%)

-La Unión-Cruz de Humilladero - Los Tilos (5,1%)

-La Trinidad (5,1%)

-Los Castillejos - La Trinidad (5,1%)

-Parque Ayala - Jardín de la Abadía - Huelín (4,7%)

-Carranque - Haza Cuevas (4,6%)

-Ensanche Centro - Puerto (4,5%)

-La Goleta - San Felipe Neri (4,5%)

-El Tejar - Hacienda Bizcochero (4,4%)

-La Victoria (4,3%)

-La Merced (4,2%)

-El Palo (3,6%)

-La Malagueta - Monte Sancha (3,4%)

-Paseo Marítimo Oeste - Pacífico (3,1%)

-Centro Histórico (2,8%)

“La rentabilidad más elevada se sigue localizando en las zonas con precios de compra más asequibles. En un contexto en el que el mercado del alquiler ha alcanzado máximos de forma prácticamente unánime en todo el territorio, el mayor margen de rentabilidad se concentra en aquellos barrios donde el precio de adquisición es más reducido", afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Esta experta añade que, en el contexto nacional, "la rentabilidad se ha desplazado hacia la periferia de las grandes ciudades y hacia los mercados intermedios, debido a que el precio de compra todavía permite un margen de crecimiento. Por lo tanto, la nueva tendencia es que el mapa de la inversión inmobiliaria nos muestra una clara relación inversa entre el precio de compra y la rentabilidad obtenida en España".