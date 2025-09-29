La startup malagueña MetaMedics gana el programa Cybersecurity Ventures y viajará a Silicon Valley

Fotografía de los ganadores del programa en BIC Euronova.

La segunda edición del programa Cybersecurity Ventures, organizado en Málaga por BIC Euronova junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha concluido con éxito tras impulsar a diez startups enfocadas en ciberemprendimiento y negocios digitales seguros.

Durante diez semanas, las empresas contaron con mentorización, asesoramiento legal y fiscal, formación en marketing digital y orientación de expertos en ciberseguridad, un área clave para pymes y negocios con presencia online.

El primer puesto fue para MetaMedics, especializada en salud y tecnologías inmersivas, que continuará su desarrollo empresarial en Draper University, ubicada en Silicon Valley. Su estancia, valorada en 12.000 dólares, ha sido gestionada por BIC Euronova.

Emprendedores y mentores de este programa.

El programa también reconoció a Thalassa Systems y Deja VuAI Inc., que alcanzaron la segunda y tercera plaza, mientras que Iwanit recibió una mención especial del jurado.

Este programa forma parte de la iniciativa INCIBE Emprende, dentro del Plan de Recuperación y financiado con fondos europeos Next Generation. El objetivo es fortalecer la ciberseguridad y el emprendimiento digital en España.

Próximamente se abrirá la convocatoria de CiberEmprende, programa de incubación de cinco semanas que busca a 20 nuevos emprendedores, dando continuidad al impulso de startups con base tecnológica y seguridad digital en el mercado nacional.