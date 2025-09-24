El sector hostelero de la Costa del Sol analiza su presente y futuro en el Hotel Pez Espada

El mítico hotel Pez Espada será el escenario este miércoles 24 de septiembre de una jornada clave para el sector hostelero y turístico de Málaga, organizada por el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol.

El encuentro, que dará comienzo a las 9:00, se estructurará en un formato dinámico con mesas en medialuna y actividades de networking en un ambiente que busca fomentar el diálogo y la colaboración entre profesionales.

La apertura oficial será realizada por Jesús Tejedor, en representación del Círculo de Empresarios. A continuación, habrá unas palabras de Adolfo Trigueros, presidente de la entidad, quien mencionará especialmente a la directora delegada de Torremolinos, Eva Gaona.

Uno de los momentos destacados será la presentación del homenaje al personal de sala, con un premio que se entregará en el marco de H&T en febrero de 2026.

Se pondrá en valor “el oficio clásico” y se darán a conocer las bases de participación, la composición del jurado y el sistema de encuestas que acompañará este reconocimiento.

El cartel de la jornada

El balance de la temporada 2025 en el sector hostelero ocupará el siguiente bloque, con un formato ágil. Zoraida Valverde (Aehcos) hablará de los datos de ocupación de los hoteles.

Posteriormente, intervendrán brevemente especialistas de diferentes áreas: Ángel Salazar, experto en industria agroalimentaria; Mariano García, especialista en la relación proveedor-restaurador; Mari Carmen Ruiz (MainJobs), en el ámbito de la formación; y Cristóbal Gallardo (QBO), con su visión sobre el canal Horeca.

En este espacio se incorporarán también a los nuevos miembros del Círculo: Esther Heredia (HORAGO), César Cabrera (Grupo Cárnico Dacrisa – Comparcarne.es) y Daniel Cotini, experto somelier.

La jornada continuará con la mesa redonda “Retos y tendencias para 2026”, moderada por Ángel Recio (delegado de El Español de Málaga). En este panel participarán el crítico gastronómico Fernando Huidobro, el cocinero y asesor gastronómico Adolfo Jaime, el especialista en innovación y digitalización Víctor Modesto González, la experta en formación y empleo Raquel Hidalgo, y el gestor de excelencia en restauración Francisco Arias Romero.

Finalmente, a las 11:35 horas, Jesús Tejedor clausurará el encuentro con una síntesis de las ideas clave y una invitación al evento de reconocimiento al personal de sala que tendrá lugar en febrero de 2026, consolidando así el compromiso del Círculo de Empresarios con la puesta en valor del sector hostelero y su capital humano.