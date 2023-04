“Málaga tiene todo lo que se necesita para ser el Silicon Valley de Europa”

Ievgen Berezenko es ucraniano y llegó a Málaga hace un año y medio para dirigir la oficina que la multinacional tecnológica EPAM tiene en la ciudad, que ya cuenta con más de 1.000 empleados.

Nos reunimos en la sede de la compañía, ubicada en la Avenida Imperio Argentina. Al entrar, se respira un ambiente internacional, varios trabajadores conversan en inglés mientras escriben en sus ordenadores y un amplio mapa mundial tiene banderitas clavadas sobre varios países.

Berezenko nos recibe con una gran sonrisa, nos muestra las instalaciones y hacemos la entrevista en su pequeño despacho. Pese a llevar tan poco tiempo en España es sorprendente su gran nivel de español. “Tengo todavía que mejorarlo”, dice humilde.

¿Qué es EPAM?

EPAM es una empresa norteamericana fundada hace casi 30 años y ahora tenemos más de 59.000 trabajadores en más de 50 países. En el caso de España contamos con nuestra oficina en Málaga con más de 1.000 empleados. Estamos especializados en software digital para las mayores empresas del mundo como bancos, firmas de salud, energéticas, aseguradoras…

¿Por qué se implantaron en Málaga?

Hace casi 5 años uno de los miembros del consejo de administración, Karl Robb, convenció al resto de que podíamos abrir una oficina en España, que era un país menos conocido para EPAM. Siempre buscamos talento y lo traemos donde quiera estar. Creo que fue una idea buenísima porque llevamos casi 5 años en Málaga y estamos disfrutando el estilo de vida, la cocina, el clima, la gente… Todo. Elegimos Málaga porque es un sitio a donde los empleados de otros países quieren venir. Tenemos muchos clientes además que prefieren que los trabajadores estén en sitios donde se encuentren felices y así puedan ser lo más productivos posible.

¿Prevén abrir más oficinas en España?

En julio tendremos finalizada en Madrid la que será la segunda oficina de EPAM en España. Hemos reformado y adaptado la oficina de Optiva Media, una empresa madrileña que EPAM compró en 2021 y que a día de hoy ya cuenta con casi 250 trabajadores.

Berezenko es el director general de EPAM en España. Amparo García

Ha comentado que son ya más de 1.000 trabajadores en Málaga en apenas cinco años. Se han convertido en una de las mayores empresas de la provincia en empleo. ¿Cómo han crecido tan rápido?

Sí, una de las más grandes. Hemos crecido de una forma muy importante en el último año tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cerramos todas las oficinas de Rusia y muchos empleados además que estaban en Ucrania, Bielorrusia y otros países pidieron venir a Málaga. Ahora tenemos mucha gente con experiencia y muchos proyectos nuevos. Tenemos empleados en Málaga de casi 60 nacionalidades. Muchos están teletrabajando, incluso desde otras partes de España, pero la mayoría está residiendo físicamente en la provincia de Málaga.

¿Qué perfil tienen?

La mayoría son informáticos, programadores o ingenieros, entre otros, y estamos buscando gente especializada en Big Data, Cloud, Saleforce, SAP, etcétera. Tenemos mucho interés en desarrollar el mercado local. En otros países trabajamos directamente con las universidades y los estudiantes para prepararlos para su vida laboral.

De sus 1.000 trabajadores, ¿cuántos son malagueños o españoles?

Más de 350 de nuestros trabajadores son españoles.

¿Han tenido problemas para contratar a profesionales malagueños?

Sí. EPAM es una empresa muy grande pero aquí no era muy conocida y fue difícil encontrar y convencer a la gente. Ahora tenemos más éxito con los candidatos de Málaga, Andalucía y España. Este año empezamos a trabajar con la Universidad de Málaga para impulsar la formación de los estudiantes, dar becas y otros tipos de colaboración. Queremos ayudar al talento malagueño a que puedan alcanzar el nivel que exigimos las empresas grandes.

¿Hay mucho problema con el nivel de inglés?

Damos un servicio de formación para que los trabajadores puedan aumentar su nivel de inglés y en softskills. Pero si contratamos a alguien debe tener una competencia avanzada y nosotros les ayudamos a que la incremente. Si es un perfil junior, con un B1+, está bien para trabajar. Si tiene contacto directo con los clientes mínimo debe ser un B2.

El director general de EPAM en España en su despacho. Amparo García

¿Cree que Málaga puede aspirar a ser realmente el Silicon Valley de Europa?

Me parece una opción muy real. Yo llevo solo un año y medio aquí pero he visto cómo habían llegado multinacionales con anterioridad, el crecimiento de otras y nuestro crecimiento propio. Málaga tiene todo lo que se necesita para subir a nivel internacional y es muy probable que acabe siendo el Silicon Valley de España y Europa. Málaga tiene un lugar perfecto, gente creativa y motivada, un parque tecnológico, el apoyo de las instituciones públicas, multinacionales que ayudan al mercado local…

¿Es verdad que en Málaga se pagan sueldos más bajos que en otros puntos de Europa?

Yo trabajaba antes en Polonia y, antes del Covid, había importantes diferencias de sueldos en IT en función de la localidad en la que se viviera. Después del Covid, por ejemplo, en Polonia se han igualado más. Si estás en el sector IT y eres senior o superior tu sueldo no depende de tu localización, aunque pueda haber ajustes en función del coste de vida de cada sitio. Normalmente, si eres un talento excepcional y tienes experiencia relevante se negocia el sueldo que quieres. Aquí en Málaga, por ejemplo, se cobra algo menos que en Londres pero también se gasta mucho menos. En Silicon Valley, Suiza, Londres, Alemania u Holanda vivir es mucho más caro. En mi opinión, Málaga es lo mejor que se puede elegir para trabajar y poder vivir con tu familia.

Usted llegó a Málaga hace un año y medio. Entiendo por sus palabras que está contento con la decisión.

Sí. Los primeros cuatro meses fueron los más difíciles porque tenía que buscar un apartamento y hacer un montón de trámites administrativos. Pero aquí estoy, muy contento con mi familia y mucha gente trabajando conmigo. En Polonia pasé cinco buenos años en varias oficinas. Me encantó vivir allí pero al compararlo con Málaga está claro que prefiero Málaga [se ríe].

¿Qué es lo que más le está gustando de Málaga?

Me gusta el clima, la comida, la gente, el mar, que es algo que atrae a mucha gente. Estoy contento con el transporte y los servicios públicos. Y sobre todo las oportunidades que nos da Málaga para socializar y vivir con la familia. Esto es muy relevante para mí porque soy padre. La seguridad, los servicios de salud… Hay muchas cosas buenas.

Berezenko en un momento de la entrevista. Amparo García

¿Y qué hay que mejorar?

Creo que se puede mejorar el transporte público y la conectividad, por ejemplo, con el parque tecnológico. Nosotros aspiramos a estar en Málaga Tech Park pero con la logística actual, para ir o volver al parque en las horas punta, es casi imposible.

Por otra parte, para nosotros y para cualquier otra empresa, alquilar oficinas es difícil porque faltan espacios de alta calidad en la ciudad. Y si vamos fuera de la capital hay pocas opciones. Está la opción del parque tecnológico, pero nuestra gente no quiere ir allí y volver todos los días. Eso hay que mejorarlo.

Otro problema es que en el último año hemos traído a Málaga a casi 700 personas y nos ha faltado vivienda. Es muy difícil encontrar vivienda tanto en la capital como fuera. Cuando hablamos con las agencias y los propietarios nos dicen que no hay mucha vivienda nueva, de calidad alta, con calefacción centralizada y eficiencia energética. Hay poca obra nueva. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros empleados, por ejemplo, han venido de Ucrania con sus familias completas, incluso abuelos, y no es fácil encontrar viviendas para que entren todos.

Entiendo que muchos vienen solo de alquiler. ¿También se plantean comprar?

Es difícil encontrar vivienda para alquiler y cuando muchos de nuestros empleados han decidido que se quieren quedar a vivir en Málaga también les está resultando difícil encontrar vivienda para comprar. Pagar la hipoteca puede ser fácil si tienen el dinero inicial dentro de nuestro sector, aunque fuera de nuestro sector no sé cómo la gente va a poder pagar eso.

Hay opciones de vivienda en otras localidades más alejadas, pero que están menos conectadas con Málaga, el aeropuerto o la estación de tren. Quedarse en un pueblito no es cómodo si quieren venir a Málaga varias veces a la semana si no tienen coche propio.

