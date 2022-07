¡No abras ese enlace! La Policía Nacional advierte de nuevas estafas masivas a clientes de bancos

La Comisaría Provincial de Málaga de la Policía Nacional ha advertido de un aumento de casos de estafas bancarias, detectado en los últimos días, en la provincia de Málaga.

Según han explicado, las posibles víctimas reciben un sms o mail, en el que supuestamente la entidad bancaria avisa de un problema con las tarjetas o cuentas, anclando al mensaje un enlace con el que rápidamente se resolvería el inconveniente.

Una vez que la persona accede al vínculo, redirige, aparentemente, a la página original de la entidad, "que resulta ser falsa", según han señalado desde la Policía Nacional a través de un comunicado.

La estafa comienza con envíos masivos de mensajes a clientes bancarios, avisando de un problema con alguna de sus cuentas o tarjetas. El mismo mensaje aporta una "aparente y fácil" solución, como es pulsar el enlace que se adjunta para resolver el problema.

Desde la Policía Nacional han señalado que los ciberdelincuentes, tras acceder al enlace, "nos redirigen hasta una página que simula ser la de nuestro banco, pero que es falsa, solicitando nuestras claves online, pero les faltan datos".

Para ello los estafadores contactaran telefónicamente con la posible víctima, haciéndose pasar por gestores de banca de la entidad, "quien amablemente ayudará a solucionar el problema". "Parecerá real, pero no lo es", han incidido.

Al respecto, han indicado que con esta acción "lo único que pretenden es que les facilitemos las firmas digitales que nos llegan al móvil y que necesitan para consumar la estafa".

Este tipo de estafa puede llevar a la persona a creer que se trata realmente del banco, ya que los sms se apilan tras mensajes reales recibidos, anteriormente, de nuestra entidad.

Algo parecido ocurre con las llamadas telefónicas. En la pantalla del teléfono puede aparecer que el llamante es el banco o el departamento de atención al cliente del mismo.

Para evitar ser víctima de esta estafa, desde la Policía Nacional instan a no confiar en los mensajes recibidos y no pulsar el enlace que adjuntan. Además, al recibir una llamada telefónica, recomiendan no facilitar las claves o datos que reciba en su propio móvil.

Asimismo, se señala que si se recibe este tipo de mensajes o llamadas hay que contactar con la sucursal de confianza y "ellos podrán comprobar los hechos, asesorarle y dar aviso a la Policía en caso de estafa", apuntando que "su entidad bancaria nunca solicitará por teléfono, mensaje o email sus datos de acceso a la banca digital".