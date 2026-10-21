Gran fiesta gastronómica en un pueblo de 2.800 habitantes en plena naturaleza: raciones gratis, música y mercadillos

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LO ESENCIAL Las claves Yunquera celebra el 24 y 25 de octubre la Feria del Vino y la Castaña, fiesta declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga. El evento ofrecerá degustaciones gratuitas de vino mosto y 'malcocinao', además de música en directo, rutas por castañares, pasacalles y la tradicional pisá de la uva. La programación incluye una zona artesanal y comercial, buñuelos con chocolate, degustación de chicharrones y el espectáculo ecuestre Ronda a Caballo. El municipio es la puerta de entrada al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y alberga el bosque de pinsapos más grande y mejor conservado del mundo.

El pueblo malagueño de Yunquera, una localidad en plena Sierra de las Nieves con 2.800 habitantes, se prepara para celebrar una nueva edición de su Feria del Vino y la Castaña, fiesta declarada de Singularidad Turística por la Diputación.

Esta fiesta pone en valor los productos, las tradiciones y la riqueza cultural y natural de la Sierra de las Nieves. Será este fin de semana, 24 y 25 de octubre.

El evento incluye gastronomía, música, cultura popular y actividades para descubrir el entorno local, además de una zona artesanal y comercial. El objetivo es rendir homenaje al vino mosto y la castaña, dos productos estrechamente vinculados a la identidad y al paisaje del municipio.

El sábado 24 de octubre comenzará con rutas paisajísticas por los castañares y viñedos de Yunquera, así como una visita guiada por el casco histórico. Tras la inauguración oficial se celebrará el pasacalles de la Banda Municipal de Música y las actuaciones de Jesús González, El Callejón, el Grupo de Baile Flamenco de Inma Serrano, Iván Zea, Mrs Proper y Milindri.

La gastronomía tendrá también su protagonismo con la degustación de chicharrones, aceitunas y vino mosto, así como buñuelos con chocolate.

El domingo 25 se celebrará el espectáculo ecuestre Ronda a Caballo, a cargo de David Chaves con la colaboración de Pilar Ortiz, y la tradicional pisá de la uva, amenizada por la Panda de Verdiales.

Los asistentes podrán degustar gratuitamente vino mosto yunquerano y malcocinao, uno de los platos más representativos de la cocina local. La música continuará con las actuaciones de Long Play y la Orquesta Arrayán.

Qué visitar

Yunquera es la puerta principal al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el decimosexto espacio natural español en alcanzar esta máxima figura de protección medioambiental en julio de 2021.

La Sierra de las Nieves abarca casi 23.000 hectáreas. El parque es una rareza geológica que alberga una de las mayores afloraciones mundiales de peridotitas. En él se alza el pico de la Torrecilla, que con sus 1.919 metros de altitud domina la geografía occidental de la provincia.

La auténtica seña de identidad del territorio es el pinsapo. Es aquí donde Yunquera cobra un protagonismo absoluto, ya que las laderas que engloban al municipio custodian el mayor y mejor conservado bosque de pinsapos del mundo.

Este ecosistema único concentra unas 2.000 hectáreas de este árbol exclusivo que solo puede encontrarse en Andalucía y el norte de Marruecos, albergando ejemplares monumentales como el "Pinsapo Candelabro", un coloso botánico cuyo tronco principal se divide en seis grandes brazos.