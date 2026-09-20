Día de la Almendra en Almogía. Diputación de Málaga

Gran mercadillo gastronómico el 27 de septiembre: 50 puestos, música en directo y degustaciones gratis

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Las claves Generado con IA Almogía celebrará el Día de la Almendra el domingo 27 de septiembre con más de 50 expositores de productos autóctonos y artesanales. El evento ofrecerá degustaciones gratuitas de ajoblanco y almendras fritas, platos típicos de la cocina local. Habrá una ruta culinaria por bares y restaurantes del municipio con especialidades elaboradas con almendra. La jornada incluirá actuaciones musicales en directo, exposiciones temáticas sobre la historia del cultivo y talleres infantiles.

El pueblo malagueño de Almogía se prepara para celebrar la vigésima edición del Día de la Almendra, una de sus fiestas más tradicionales, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.

El evento tendrá lugar el domingo 27 de septiembre, y reunirá a más de 50 expositores de empresas comarcales dedicados a la promoción de productos autóctonos y artesanales, convirtiendo el centro del pueblo en un gran mercadillo al aire libre.

El objetivo de la jornada es dinamizar el comercio local y mantener vivas las tradiciones agrícolas ligadas al cultivo y procesamiento de la almendra, un fruto seco que constituye una seña de identidad y un referente patrimonial de todo el Valle del Guadalhorce.

Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de ajoblanco y almendras fritas, dos de los platos más representativos de la cocina local elaborada con este fruto seco.

A esta oferta se sumará una ruta culinaria por los bares y restaurantes del municipio, que prepararán especialidades propias con la almendra como ingrediente protagonista.

Junto a los puestos de degustación, el mercadillo acogerá una exposición de productos elaborados por empresas de la zona, entre los que no faltarán el queso, los vinos de la tierra y los postres tradicionales.

El escenario de Almogía acogerá actuaciones de verdiales además de coro rociero, escuelas de danza locales, agrupaciones musicales y sesiones de DJ que animarán la fiesta.

Asimismo, habrá exposiciones temáticas sobre la historia de este cultivo y talleres para los más pequeños.