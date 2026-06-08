La carretera más bonita de Málaga: tiene más de 100 curvas, 32 kilómetros y miradores únicos

Las claves

Las claves Generado con IA La carretera MA-8301 recorre 32 kilómetros entre Jubrique y Pujerra, atravesando el Valle del Genal en Málaga. El trazado serpentea entre uno de los mayores bosques de castaños de Europa y ofrece más de 100 curvas. La ruta destaca por sus miradores, como el Mirador del Genal, con vistas panorámicas sobre el valle y los pueblos blancos. En otoño, la Fiesta de la Castaña convierte la carretera en un destino popular para visitantes y amantes de la naturaleza.

Más allá de conectar territorios, algunas carreteras se disfrutan con sus bonitas vistas y naturaleza. Es el caso de Málaga, que esconde rutas en las que se atraviesan paisajes naturales espectaculares.

Las carreteras que discurren por el interior de la provincia y conectan los pueblos blancos nacen entre montañas, y hay una que destaca especialmente. Se trata de la MA-8301, el eje viario que recorre de norte a sur el Valle del Genal, una de las comarcas que se ubica en plena naturaleza.

A lo largo de sus 32 kilómetros de recorrido entre Jubrique y Pujerra, que se completa en unos 45 o 60 minutos, el entorno invita a una conducción pausada y contemplativa.

El gran atractivo de esta singular carretera radica en su integración en el paisaje natural. La vía serpentea entre uno de los bosques de castaños más grandes de Europa, con ejemplares de varios siglos de antigüedad.

Pese a lo escarpado del terreno, la MA-8301 dispone de una calzada convencional con visibilidad razonable en la mayoría de sus tramos, y la velocidad queda reducida a 50 kilómetros por hora en los tramos más cerrados.

Uno de los elementos que le otorga fama entre los aficionados al motociclismo y la conducción deportiva es la configuración de su trazado. El recorrido acumula más de 100 curvas.

Partiendo desde Jubrique en dirección norte, a unos 8 kilómetros, la MA-8301 pasa junto al Mirador del Genal, uno de los balcones naturales más impresionantes de Málaga.

Desde allí, a más de 700 metros de altitud, se domina una panorámica de 180 grados sobre el valle del río Genal, con hasta una docena de pueblos blancos visibles al mismo tiempo recortados contra las laderas.

Basta con detener el vehículo en la pequeña área habilitada junto a la carretera y caminar apenas 50 metros para acceder a la plataforma de observación.

Continuando el trayecto, la carretera conecta con los desvíos hacia Genalguacil, conocido internacionalmente como el pueblo museo al aire libre, cuyas calles están llenas de esculturas y obras de arte contemporáneo instaladas entre las casas blancas. Más adelante, Algatocín y Benarrabá ofrecen rincones de arquitectura andaluza pura.

Es en otoño, entre octubre y noviembre, cuando la MA-8301 alcanza su esplendor absoluto. La Fiesta de la Castaña, que se celebra en varios municipios del valle durante esas semanas, atrae a miles de visitantes que aprovechan para recorrer la carretera y disfrutar de la cosecha.

Al completar la ruta, los municipios del valle disponen de aparcamientos señalizados en sus accesos y varios de ellos cuentan con áreas habilitadas para autocaravanas.

Para llegar desde Estepona o Marbella, tomar la A-7 hasta el desvío de Casares y continuar por la MA-8300 hasta Jubrique.