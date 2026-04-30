El pueblo de Málaga que repartirá gratis 600 kilos de sardinas espetadas: con música en directo

Las claves

Las claves Generado con IA El 1 de mayo, Cala de Mijas repartirá gratis más de 600 kilos de sardinas espetadas en la plaza del Torreón. Espeteros locales prepararán las sardinas en la playa, manteniendo la tradición culinaria de la zona. El evento incluirá una gran carpa y barra gestionada por la Asociación de Vecinos del Puerto de los Gatos. La jornada festiva contará con música en directo desde las 15:30 horas, con actuaciones de Los Zayas y Kalima.

El próximo 1 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores, un municipio de la costa malagueña acogerá una de sus citas más tradicionales: la sardinada, que repartirá gratis más de 600 kilos de sardinas espetadas entre vecinos y visitantes.

Será en la Cala de Mijas, concretamente en la plaza del Torreón. La jornada dará comienzo a las 12:00 horas en un evento que combina gastronomía, convivencia y tradición.

Como es habitual, espeteros de la zona serán los encargados de preparar el pescado en la playa del Torreón, manteniendo viva una de las tradiciones más reconocibles del litoral malagueño.

Además, se habilitará una gran carpa junto a una barra gestionada por la Asociación de Vecinos del Puerto de los Gatos.

La fiesta se completará por la tarde con música en directo a partir de las 15:30 horas, con las actuaciones de Los Zayas y Kalima.

La alcaldesa, Ana Mata, ha destacado su valor como punto de encuentro y su arraigo dentro del calendario local. "Este encuentro es una oportunidad para compartir, para reencontrarnos, para disfrutar de nuestras tradiciones y para mostrar con orgullo lo mejor de nuestra tierra a quienes nos visitan. La Sardinada es mucho más que gastronomía. Es cultura, es historia de Mijas y es identidad”, ha explicado.