El pueblo de Málaga que organiza un mercadillo navideño con 20 artesanos: ropa, cosmética y gastronomía

La llegada de la Navidad transforma las plazas y calles de muchos pequeños pueblos andaluces en puntos de encuentro con sus mercadillos navideños. Se han convertido en una excusa perfecta para apoyar a los artesanos, saborear productos típicos y disfrutar de actividades pensadas para toda la familia.

Cuevas de San Marcos, en el norte de la provincia de Málaga, se suma un año más a esta tradición con la celebración de su mercadillo navideño este próximo sábado, 20 de diciembre. Reunirá en torno a una veintena de artesanos y pequeños productores.

La actividad se desarrollará en la plaza Federico García Lorca, donde los puestos abrirán al público desde las 10:00 horas y permanecerán activos hasta las 20:00 horas.

Vecinos y visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos, entre los que destacan alimentos tradicionales como aceite de oliva y dulces navideños, además de ropa, cosmética natural, complementos y artículos de artesanía.

El mercadillo estará acompañado de un programa de actividades paralelas, especialmente orientadas a los más pequeños. Desde el mediodía habrá pintacaras y cuentacuentos, mientras que a partir de las 15:30 horas el Motoclub Los Tumbaos protagonizará una vistosa Papanoelada, que recorrerá parte de la localidad con motos, motocicletas y quads, partiendo desde el anfiteatro de Morana.

La tarde continuará con el pasacalles navideño, previsto para las 17:30 horas, a cargo de la banda de la Asociación Musical Maestro Quintana, que estará acompañada por vecinos y vecinas del municipio. Ya a las 18:30 horas, los niños podrán entregar sus cartas a Papá Noel, con los deseos de cara a la Navidad.

Este nuevo Mercado Navideño contará además con servicio de barra, gestionado por la protectora de animales El Arca de Cuevas, que ofrecerá paella desde las 14:00 horas.

Programación navideña

La programación navideña del Ayuntamiento continuará el lunes, a partir de las 18:00 horas, con teatro. El salón de la cooperativa Nuestra Señora del Carmen acogerá la representación del clásico de Charles Dickens ‘Cuento de Navidad’, a cargo de la Asociación Candilejas de la localidad cordobesa de Rute, con la colaboración del AMPA Arturo Moreno.

Las entradas tendrán un precio de 1 euro para socios del AMPA y 2 euros para no socios, y podrán adquirirse en Lulú Beauty, en la calle San Marcos. Ese mismo día también se realizará la recogida de cartas para los Reyes Magos.

Las actividades se prolongarán durante las próximas semanas, con propuestas como las Preuvas del 27 de diciembre, ambientadas por el grupo Tabernícolas y un dj; la Nochevieja, el 31 de diciembre; una Zambomba, el 3 de enero, promovida por la Asociación de Baile Flamenco Arte del Genil, y la esperada Cabalgata de Reyes, que pondrá el broche final a la Navidad en Cuevas de San Marcos.