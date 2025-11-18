Las claves nuevo Generado con IA Parauta, en la Serranía de Ronda, es considerado el mejor pueblo de Málaga para visitar con niños en otoño, según la inteligencia artificial. El principal atractivo es el Bosque Encantado, un sendero decorado con esculturas de duendes y figuras de madera creadas por el artista local Diego Guerrero, que convierte el paseo en una experiencia mágica. El Bosque Encantado evoluciona con el paso de las estaciones, ofreciendo vistas y sensaciones diferentes en cada visita, y cautivando tanto a pequeños como a adultos. Además del sendero, Parauta destaca por su entorno natural en el Valle del Genal y su cercanía a otros pueblos con encanto como Cartajima, Igualeja, Júzcar y Faraján.

En pleno corazón de la Serranía de Ronda, hay un pueblo que parece hecho a medida para las familias: Parauta. Rodeado de castaños, silencio serrano y casas encaladas, este pequeño municipio esconde un tesoro que enamora a cualquier niño: un sendero mágico donde habitan duendes, criaturas talladas en madera y figuras que parecen salidas de un cuento.

Ese lugar es el Bosque Encantado, un camino que une Parauta con Cartajima y que se ha convertido en uno de los rincones más sorprendentes de la provincia para explorar en otoño. No es solo una ruta entre árboles: es una experiencia fantástica en la que la naturaleza y el arte se mezclan hasta borrar la línea entre realidad e imaginación.

La obra es del escultor local Diego Guerrero, que lleva casi dos décadas convirtiendo troncos y raíces sin uso en personajes llenos de vida. Gracias a su trabajo, un tramo de sendero rural se ha transformado en un paseo mágico que fascina a pequeños y mayores, y que convierte a Parauta en un destino perfecto para una escapada familiar.

El Bosque Encantado no es solo un atractivo para los más pequeños; es una obra que se encuentra en constante evolución, cambiando con las estaciones y el paso de los años; por lo que su melancolía también enamora a los mayores. Este rincón rondeño tiene vida propia, su constante transformación es lo que lo hace más real, y mágico a la vez. Igual que en primavera el suelo se cubre de flores de colores; luego, en otoño, los cerros se visten con las tonalidades cálidas de la estación. La caminata se convierte en una experiencia encantadora que cautiva los sentidos.

Parauta, ubicada en el Valle del Genal, ofrece mucho más que su Bosque Encantado. Es uno de los pueblos más bonitos y con más encanto de España. Rodeada de paisajes de alto valor ecológico, la localidad invita a los visitantes a explorar sus calles con características peculiares heredadas de su pasado andalusí. Además, su posición estratégica permite programar diversas rutas y actividades en localidades cercanas como Cartajima, Igualeja, Júzcar o Faraján.

A medida que se avanza por este sendero mágico, donde los personajes de cuento cobran vida, se pueden disfrutar de vistas privilegiadas. El Bosque Encantado de Parauta espera para deslumbrar a aquellos que buscan sumergirse en un viaje de fantasía.