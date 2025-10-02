El mercadillo medieval con más tradición de Málaga regresa este fin de semana: habrá artesanía, gastronomía y música

Los mercadillos medievales son uno de los planes favoritos del fin de semana. Estos eventos aúnan actividades para todos los gustos y se adentran en la historia de la época con representaciones y espectáculos que teletransportan al pasado.

Este fin de semana, el pueblo malagueño de Cártama se viste de gala para celebrar uno de sus eventos más tradicionales: el centro de la localidad se convertirá en un animado zoco medieval y se adentrará en su legado andalusí con la celebración de las XV Noches de la Bella Jarifa.

Este mercadillo medieval tendrá lugar del 3 al 5 de octubre, y sus calles revivirán la época de uno de los romances históricos de la literatura española: la historia de amor de Abindarráez y la Bella Jarifa.

Las calles del centro de Cártama se transformarán en un concurrido zoco, con decoración inspirada en la época, donde el visitante puede encontrar una gran variedad de artículos de artesanía, productos típicos, artículos curiosos y gastronomía local.

Además, las velas iluminarán y decorarán muchos rincones, dando un aspecto mágico al casco histórico. "Se rinde homenaje a uno de los romances más relevantes de la literatura española: la historia de amor entre Abindarráez y la bella Jarifa", apunta el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo.

Esta cita es además una "oportunidad" para que miles de visitantes puedan conocer el trabajo de artesanos y comerciantes locales”, ha subrayado el primer edil.

El evento contará con amplia programación de actividades como actuaciones musicales, talleres y actividades infantiles, degustaciones, visitas guiadas a la Torre del Agua, actuaciones de danza oriental, pasacalles, espectáculos y teatro.

Autobús gratuito

Un año más, se ofrecerá un servicio de autobús gratuito para llevar a los vecinos al evento y que estará en funcionamiento los tres días. Asimismo, se habilitarán áreas de aparcamiento en la Ciudad Deportiva y en el recinto del CAC, desde donde también se podrá coger el autobús.

Además, la Colección Museográfica de Cártama tendrá un horario especial de apertura, y el mercadillo medieval se complementa con otras citas durante el fin de semana en el municipio.

Coincidiendo con la Noches de la Bella Jarifa, el día 4 de octubre, a partir de las 21.30 horas, se celebrará el XXI Festival de Flamenco José Hurtado “Ramoliche” en el Auditorio del Parque Santo Cristo. Como se recordará, este festival es gratuito y el aforo está limitado.

En esta edición se contará con la cantaora Argentina como cabeza de cartel. Actuarán también la Compañía de Baile de Carmen López y el Cuadro Flamenco de Eva Bravo con Carrete de Málaga como artista invitado.

Otro de los eventos destacados que tendrán lugar en las Noches de la Bella Jarifa será la VII Feria de Minerales de Cártama, que estará instalada en el Parque Santo Cristo los días 4 y 5 de octubre. La feria se podrá visitar el sábado, 4 de octubre, de 10.00 a 00.00 horas y el domingo,5 de octubre, de 10.00 a 20.00 horas.

Está prevista la participación de más de 30 expositores procedentes de distintos puntos del país. El objetivo de este evento es acercar el mundo de los minerales y de los fósiles a la ciudadanía y ofrecer a los coleccionistas un nuevo punto de encuentro.