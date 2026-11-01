89-92 | Un gran Unicaja es insuficiente para ganarle al Barcelona

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja cayó ajustadamente ante el FC Barcelona en el Carpena por 89-92 en un partido que se decidió en los últimos segundos. El dominio culé en el rebote (28-36) y los puntos en la pintura (28-42) acabaron decantando la balanza en contra del conjunto malagueño. Hunt con 16 puntos, junto a Perry y Kravish con 15 cada uno, lideraron la anotación de un Unicaja que llegó a mandar de 12 puntos. El equipo local tuvo la opción de forzar la prórroga en la última posesión, pero el tiro desesperado de Perry sobre la bocina no entró.

Un rebote que se escapa. Un triple que escupe el aro. Y así se le escapó un gran partido al Unicaja contra el FC Barcelona en el Carpena (89-92), que dominó durante muchos minutos y al que no le perdió la cara cuando lo tuvo en contra.

Pero los números mandan, y el 2836 final en rebotes, y el 28-42 de puntos en la pintura dibujan el punto débil de este Unicaja todavía sin Kevin Knox.

En estos partidos tienen que remar todos, y a los buenos números de Hunt (16 puntos), Perry (15 puntos) o Kravish (15 puntos y 25 de valoración) no acompañaron los solo cinco puntos de Noua y los cero de Brazdeikis.

Pero fue una tarde sobre la que seguir construyendo un Unicaja que regrese a la burguesía de la ACB.

Un inicio fulgurante desde el triple le valió al Unicaja para llevar la iniciativa en el primer cuarto desde que Perry lo pusiera por delante desde la línea de tres para el 5-4.

De ahí hasta el final de la primera manga Unicaja fue un equipo muy solvente frente al aro culé.

Un Willy Hernangómez hiperactivo impuso su ley debajo del aro blaugrana y Barreiro se sumó a la fiesta desde el 6,75.

Un momento del partido. ACB Photo / Mariano Pozo

Unicaja llegó a irse de ocho (14-6), pero Brizuela apretó para reducir y luego Evboumwan sostuvo al Barcelona, sin el excajista Balcerowski -lesionado-, para impedir que el equipo malagueño se escapara.

Sí sufrió el Unicaja en este primer cuarto con las penetraciones culés. Se le siguen viendo algunas costuras al equipo por ahí. Pero el cuarto lo cerró con un 29-25 abrochado con mucha energía sobre la pista.

Un bingazo de Hunt con el crono llegando a cero mantuvo al Unicaja a seis de renta en el segundo cuarto.

Y la ventaja se fue al +12 tras un dos más uno de Hunt. Había cuatro nuevos en pista más David Kravish (Hunt, Lukosius, Noua y Pantzar). Y Vidorreta pidiendo más.

Pero Punter calentó la muñeca cuando se le enfrió a Willy desde el tiro libre. Tres fallos del madrileño en medio de dos triplazos del del Bronx achicaron la diferencia.

Perry se sacó un triple de la manga para guardar la ventaja hasta el descanso (52-43) y Hunt, con un Juan Palomo puso el 54-45 antes de irse a los vestuarios.

Un tercer cuarto decisivo

El Unicaja resistió como pudo al bombardeo del Barcelona tras el descanso. También con personalidad. Parra acercó al equipo catalán con dos triples y otra canasta debajo del aro.

En el otro aro se salían algunas canastas que antes entraban. Pero cuando Umude puso por delante al Barcelona (66-67) después de la primera ventaja del partido, Unicaja aceptó el envite en un intercambio desde la línea que cerró Kalinoski antes de que Sekulic lo parase (72-70).

La jugada de pizarra de Vidorreta a falta de 1,9 segundos se salió y se llegó al último cuarto con empate a 72. Todo para el final.

Y al final se decidió, con el Unicaja con balón para mandar el partido a la prórroga. Pero no pudo.

Lukosius frenó con otro triple el 0-5 de salida para el Barcelona. Pero luego el partido se enmarañó con dos técnicas a Perry y Vidorreta que llevó al Barcelona a su máxima del partido, 75-80.

Pero eso no sacó al Unicaja del partido. Ni mucho menos. A Pantza no le tembló la mano desde el tiro libre y los de Vidorreta estaban en bonus con más de cinco minutos por delante. Aunque WH41 no lo aprovechó, para desesperación de la grada, que no obstante le dio calor.

El choque se movió hasta el final en ventaja de dos puntos para los dos equipos hasta un último minuto en el que la moneda cayó del lado blaugrana.

Se escapó un rebote que Brizuela castigó desde la línea (89-90). Se salió un triple de Perry que escupió el aro y Punter cerró el marcador desde el tiro libre (89-92).

Con doce segundos por delante Unicaja tuvo balón para mandar el choque al tiempo extra, pero la pizarra, diseñada para ejecutar con Kravish desde el 6,75, no funcionó y fue Perry el que se jugó el último tiro muy forzado.

No entró. Hasta ahí llevó el Unicaja al Barcelona, compitiendo hasta el final.