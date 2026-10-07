69-105 | Paseo del Unicaja en Lituania para estrenarse en la BCL

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja debutó en la BCL con una contundente victoria por 69-105 ante el Juventus Utena en Lituania. Willy Hernangómez lideró al equipo malagueño con 23 puntos, 9 rebotes y 32 de valoración. Los de Txus Vidorreta dominaron desde el primer cuarto, cerrando el periodo inicial con un 8-20 y llegando al descanso con 29-44. Amine Noua secundó a Hernangómez en el triunfo, que permite al Unicaja reencontrarse con la victoria tras dos derrotas en la ACB.

Paseo militar del Unicaja en Lituania para estrenarse en la BCL. Aplastó a Juventus Utena por un 69-105 con un Willy Hernangómez dueño y señor del partido, de principio a fin.

El pívot madrileño, con 32 de valoración, 23 puntos y 9 rebotes, marcó el ritmo de la noche en Lituania, secundado también por un Amine Noua sobresaliente. Matt Thomas fue el descarte del equipo malagueño para este partido, que tuvo a Alberto Díaz en el banquillo para cumplir con los cupos de esta competición europea.

El conjunto de Txus Vidorreta se reencontró con la victoria tras dos derrotas consecutivas en el arranque de la ACB en un partido en el que no tuvo rival más allá del 4-1 inicial.

El Unicaja empezó serio desde el inicio y a mitad del primer cuarto se abrió una brecha de diez puntos de ventaja dominando el rebote. El cuarto lo cerró un Kalinoski de vuelta con un triple para el 8-20 que puso el partido cuesta abajo para el equipo de Txus Vidorreta. Antes, Willy Hernangómez con una secuencia de diez puntos consecutivos fue el que puso en pista a Unicaja.

Kalinoski frenó el 4-0 de salida de Utena en el segundo cuarto con otro triple y Amine Noua arrimó el hombro a la producción ofensiva de Willy, con 16 puntos al descanso y siete rebotes. A Brazdeikis y Lukosius, en su casa, les costó arrancar de cara al aro y se fueron de rosco al descanso. Unicaja se imponía 29-44.

Willy Hernangómez durante el Juventus Utena vs. Unicaja BCL

El choque siguió siendo cómodo para el Unicaja tras el descanso. Noua continuó con el piloto automático, Hunt también anotaba y el Unicaja seleccionaba sus ataques con calma, prefería por momentos no correr. Hasta que el partido se abrió del todo con el equipo cajista bordeando los treinta puntos de ventaja y los de Vidorreta acumularon varios contraataques culminados por Noua o Kravish. Djedovic tuvo sus primeros minutos en el partido en este tercer cuarto que se cerró con un 48-78 con un punto de relajación en ambos equipos.

Willy Hernangómez continuó siendo dueño del choque también el último cuarto en los dos aros y no bajó el nivel. Además asistió. Lukosius se sumó a la nómina de anotadores cajistas maquillando sus estadísticas, aunque con un 0 de 3 en triples. El 69-105 final fue un reflejo de lo visto en Lituania. El Unicaja arranca su nueva andadura en la BCL aplastando. Llegarán días más duros en esta competición. Aunque queda mucho para eso.