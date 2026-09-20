84-86 | El Unicaja gana su último amistoso de pretemporada para llevarse el Trofeo Xacobeo contra Obradoiro

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Las claves Generado con IA Unicaja venció a Monbus Obradoiro 84-86 en su último amistoso de pretemporada y se llevó el Trofeo Xacobeo. Willy Hernangómez destacó como líder del equipo, con Hunt aportando 14 puntos en el triunfo. El equipo de Txus Vidorreta dominó casi todo el partido, pese a un bajón en el último cuarto. Unicaja cierra la pretemporada con victorias sobre Tenerife, UCAM Murcia y Obradoiro, perdiendo solo ante el Real Madrid.

El Unicaja finaliza la pretemporada con una victoria contra Monbus Obradoiro (84-86) y una gran actuación de Willy Hernangómez que les vale a los cajistas para llevarse el Trofeo Xacobeo.

El cuadro de Txus Vidorreta se hundió en el último cuarto (22-14), pero su dominio durante casi todo el partido le valió para sostenerse en el marcador en el último tramo y cosechar otra victoria contra un equipo ACB.

Salvo el trastazo contra el Real Madrid, Unicaja se ha impuesto a La Laguna Tenerife, UCAM Murcia y Obradoiro, lo que demuestra que Vidorreta ya le va dando forma a su equipo aunque le falte una pieza importante para el juego interior.

El temporero Giddens ayudó al Unicaja en este último antes de que el domingo el cuadro malagueño visite al Real Madrid. Hunt secundó a Hernangómez con 14 puntos.

Tras un primer cuarto igualado (19-19), y siempre bajo el hilo conductor de Willy, el Unicaja asumió los mandos del duelo en el segundo cuarto. Ya no soltó la alternativa hasta el final.