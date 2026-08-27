El Unicaja, pendiente de la Ventana FIBA: cuatro jugadores a escena

Los jugadores de la Selección Española de Baloncesto FEB

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja afronta la pretemporada sin cuatro de sus jugadores, convocados por sus selecciones para la Ventana FIBA. Alberto Díaz y Willy Hernangómez representan a España, mientras que Melwin Pantzar juega con Suecia y Amine Noua con Francia. España se enfrenta a Portugal y Grecia en la Ventana FIBA, liderando su grupo con cinco victorias y una derrota. Pantzar y Noua se enfrentarán el 30 de agosto, cuando Suecia y Francia se midan en la segunda jornada de la Ventana FIBA.

Txus Vidorreta trabaja esta semana sin los internacionales del Unicaja. El entrenador vasco prepara el primer partido de la pretemporada sin cuatro jugadores de su extensa plantilla. Tiene estos días una parte importante de su plantilla lejos de Málaga.

Alberto Díaz y Willy Hernangómez con España, Melwin Pantzar con Suecia y Amine Noua con Francia están de gira con sus selecciones en la Ventana FIBA, que se desarrolla entre el 23 y el 31 de agosto.

De esta forma, Vidorreta tiene a su disposición a diez jugadores de los catorce con los que cuenta en el plantel a la espera de un refuerzo más para el juego interior.

En el horizonte, el primer amistoso del verano contra el Melilla el próximo domingo en la Ciudad Autónoma.

Alberto Díaz y Willy Hernangómez, con España

Dos de los representantes cajistas están en las filas de la Selección Española. El capitán del Unicaja, Alberto Díaz, vuelve a formar parte de la convocatoria de Chus Mateo para afrontar dos partidos importantes en el camino hacia el Mundial de Catar 2027.

Junto a Díaz estará Willy Hernangómez, uno de los principales fichajes del Unicaja para esta temporada. El pívot madrileño ha asumido también un papel importante dentro del combinado nacional y ejerce como capitán de España.

Con la selección española también está el malagueño Mario Saint-Supéry, que esta temporada jugará en Valencia Basket.

España se medirá este viernes 28 de agosto a Portugal en Zaragoza y cerrará la Ventana FIBA el lunes 31 frente a Grecia en Atenas. El combinado nacional llega a esta segunda fase como líder del Grupo I, con un balance de cinco victorias y una derrota.

Pantzar y Noua se cruzan con Suecia y Francia

Amine Noua y Melwin Pantzar. El francés ya ha participado en varios amistosos con el país galo en esta convocatoria.

Los dos juegan este jueves sus primeros partidos de la Ventana. Noua se medirá a Eslovenia y Suecia visita Finlandia.

Luego, los dos fichajes cajistas se verán las caras el domingo 30 de agosto, cuando Suecia y Francia se midan en la segunda jornada de esta Ventana FIBA.