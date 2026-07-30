Soldados aventajados de Euroliga para el Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja apuesta por reconstruir su plantilla tras una temporada decepcionante, buscando un perfil de jugadores comprometidos y sin grandes egos. Melwin Pantzar y Cameron Hunt son dos de las nuevas incorporaciones, considerados "soldados aventajados" con potencial de crecimiento. El club ha fichado al lituano-canadiense Ignas Brazdeikis, con experiencia en Euroliga y la NBA, y al pívot Willy Hernangómez, MVP del Eurobasket 2022. Txus Vidorreta será el encargado de coordinar y gestionar los roles dentro del nuevo vestuario de Unicaja.

Al finalizar la temporada del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, presidente del club, compareció para valorar una temporada a la que calificó con un "suspenso" y también se refirió a la nueva configuración de la plantilla, especialmente a lo ocurrido de Chris Duarte.

"Cuando tienes en un vestuario alguien que económicamente es una estrella, la estrella tiene que darte muchísimo para que el resto de compañeros se lo compren. Si no, genera un ambiente poco adecuado. Nosotros, soldados aventajados. Nos irá mucho mejor", explicó.

Y en eso está el Unicaja desde el fin de la era de Ibon Navarro, en reconstruir una plantilla con la base de lo que había antes y con la llegada de soldados aventajados.

En ese perfil parecen encajar Melwin Pantzar, fichado la temporada pasada pero que estuvo cedido en Bilbao, y Cameron Hunt. Ambos tienen todavía mucho de los mejores partidos de su trayectoria por delante.

Pero en esa reconstrucción la dirección deportiva también ha apuntado más alto.

Por un lado, el segundo fichaje fue el del lituano-canadiense Ignas Brazdeikis, con una trayectoria en la Euroliga las últimas cuatro temporadas e incluso un pasado NBA con la camiseta de Orlando Magic. En Europa ha vestido las camisetas de Zalgiris y Olympiacos.

Y por otro, la llegada de Willy Hernangómez puede que sea un soldado de rango algo mayor. Incluso que llegue con vitola de estrella. Sin ir más lejos, el pívot madrileño fue el MVP del Eurobasket 2022 que conquistó la Selección Española.

Además de la NBA, Hernangómez ha vestido las camisetas de Real Madrid, antes de cruzar el charco y FC Barcelona. Pero su trayectoria en la NBA no es minúscula. Siete temporadas repartidas entre New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans.

Sin duda, Hernangómez tiene un estatus superior al de los soldados aventajados que quería reclutar López Nieto para el Unicaja.

Ahora será el sargento Txus Vidorreta el que tenga que repartir y gestionar los galones.