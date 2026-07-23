Oficial: Nzosa se queda en el Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA Yannick Nzosa regresa al Unicaja para la próxima temporada tras varias cesiones y etapas de crecimiento en otros equipos. El pívot congoleño, de 22 años y 2,08 metros, comenzó su carrera en el Unicaja en 2019 y debutó profesionalmente con solo 16 años. Nzosa fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NBA en 2022 por los Washington Wizards y ha destacado por su energía, defensa e intimidación. Tras su paso por equipos como Coosur Real Betis, Movistar Estudiantes, Baloncesto Fuenlabrada y San Pablo Burgos, vuelve al Unicaja para reforzar el juego interior del equipo malagueño.

Yannick Nzosa vuelve a casa. El espigado pívot de 2,08 metros y 22 años regresa esta próxima temporada al Unicaja tras completar una etapa de crecimiento lejos del Martín Carpena. El jugador congoleño, que cuenta como cupo de formación, vestirá de nuevo la camiseta verde con la ilusión de reencontrarse con la que fue su afición y aportar su energía, intimidación y defensa al proyecto malagueño.

Nzosa llegó al Unicaja en el verano de 2019, entrando desde los 15 años en la dinámica del primer equipo. Su oportunidad de debutar a nivel profesional le llegó en octubre de 2020, con 16 años, 10 meses y 12 días -el 4º más joven en la historia del club-, firmando en su estreno en Liga Endesa 10 puntos, 3 rebotes, 2 tapones, 14 de valoración y +17 con él en pista.

Por ponerlo en contexto, solo dos jugadores habían alcanzado la decena de puntos en la historia de la acb con 16 años: Luka Doncic (15 puntos) y Ricky Rubio (13). Además, fue el primero en la historia de la competición en arrancar con un 9/9 en tiros de campo (5/5 en su estreno ante MoraBanc Andorra y 4/4 ante el BAXI Manresa) y en conseguir la decena en anotación en sus dos primeros encuentros siendo menor de edad.

Tras su estreno, el interior africano formó parte de la primera plantilla desde la temporada 2020-21 hasta la 2021-22, disputando un total de 80 partidos. Su mejor partido llegó ante el AS Monaco en la Eurocup, al que le logró 16 puntos (8/9 en tiros de 2), 4 tapones, 3 rebotes para 16 de valoración. Sus actuaciones le llevaron a ser escogido en la segunda ronda del Draft de la NBA en 2022, en la posición 54 por los Washington Wizards.

Posteriormente, el jugador encadenó varias cesiones para continuar con su progresión.

En la temporada 2022-23 estuvo en la disciplina del Coosur Real Betis en Liga Endesa, aunque una lesión apenas le permitió jugar ese curso. En la 2023-24 formó parte del proyecto del Movistar Estudiantes en Primera FEB, una competición en la que continuaría en el curso 2024-25 en las filas del Baloncesto Fuenlabrada, donde cuajó una gran temporada que le permitió regresar a la Liga Endesa.

El Recoletas Salud San Pablo Burgos fue su último destino la temporada pasada, en la que disputó 28 partidos, contribuyendo a fortificar la defensa castellana para conseguir la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español.

Ahora, tras recuperar sensaciones y crecer en su juego, regresa al Unicaja para sumarse a la batería interior de los malagueños en una zona que conoce bien.