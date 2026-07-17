Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Miranda abandona el cuerpo técnico del Unicaja tras cinco temporadas como entrenador ayudante. Miranda ha comunicado al club su decisión de rescindir el contrato para la próxima temporada y se espera que se una al proyecto de Ibon Navarro en el Estrella Roja. Durante su etapa en Unicaja, Miranda participó en la consecución de siete títulos, incluyendo dos Copas del Rey y dos Champions League de Baloncesto (BCL).

La etapa de Ibon Navarro al frente del Unicaja se sigue cerrando por capítulos. Ahora es Alberto Miranda, miembro del staff del técnico vitoriano, quien deja el cuerpo técnico cajista.

El que ha sido entrenador ayudante del equipo durante las últimas cinco temporadas ha comunicado al club su decisión de rescindir el contrato que le unía a la entidad el próximo curso, por lo que deja de pertenecer a la disciplina malagueña. Todo apunta a que se unirá al proyecto de Ibon Navarro en el Estrella Roja.

De esta forma, es el segundo miembro del staff técnico que dejará de acompañar a Txus Vidorreta después de que Paco Aurioles asumiera la dirección de la cantera de Los Guindos.

Alberto Miranda llegó al Unicaja en el curso 2021-22 como entrenador ayudante. Desde entonces, el salmantino ha formado parte del staff técnico del equipo hasta la reciente temporada 2025-26, siendo partícipe de los siete títulos conquistados en este período por el Club (2 Copas del Rey, 2 BCL, 2 Copas FIBA Intercontinental y una Supercopa Endesa).