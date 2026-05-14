97-90 | Un Unicaja a la deriva pierde en Burgos y sale del playoff

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja perdió 97-90 ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, saliendo de la zona de playoff por el título en la Liga Endesa. El equipo malagueño sigue acumulando derrotas y no logra encontrar soluciones pese a la buena actuación individual de James Webb III (25 puntos). Burgos dominó el partido desde el inicio, especialmente en la pintura, con un parcial inicial de 11-0 y superioridad bajo el aro (58-26 en puntos desde la pintura). Unicaja, lastrado por las bajas y sin defensa sólida, nunca logró ponerse por delante en el marcador durante el partido.

Vaya temporada del Unicaja. Quién lo diría. Este equipo se ha vuelto incapaz de ganar. Acumula y acumula partidos en los que ni huele la victoria. El último, contra Recoletas Salud San Pablo Burgos, inmerso en la pelea por permanecer en la ACB, que pasó por encima del cuadro cajista desde el primer al último minuto de partido. Esta derrota (97-90), además, lleva como castigo salir de la zona del playoff por el título.

Ibon Navarro, con una rotación mermada por las bajas -Djedovic, Tyson Pérez y Sulejmanovic- no da con la tecla para activar al equipo en el tramo final del curso, donde se juega lo mollar, en este caso entrar en el playoff. Será un fracaso si no se está. Es lo mínimo que se le pide al Unicaja.

En Burgos fueron varios actores secundarios los que tiraron del carro para enganchar al Unicaja frente a un Burgos inspiradísimo. Audige en la primera mitad y Webb III durante toda la tarde con 25 puntos en su mejor día como cajista. Cuando Kendrick Perry asumió los mandos nadie lo acompañó.

Burgos destrozó desde la pintura al Unicaja (58-26), y también fue superior a los malagueños cuando hubo que correr.

El arranque fue demoledor. 11-0 sin respuesta cajista, que de la mano de Audige maquilló el tanteo del primer cuarto (27-22). Pero los casi treinta puntos en diez minutos ya estaban ahí.

De nada valió el buen inicio del segundo cuarto para los de Ibon Navarro, con un Audige on fire de nuevo. Igualó el marcador a 36. Lo mejor que hizo Unicaja en toda la tarde. El parcial antes del descanso fue 28-24, otra vez bordeando los treinta puntos en diez minutos. Sin defensa, en ningún sentido. 55-46 al descanso.

James Webb III durante el Recoletas San Pablo Burgos vs. Unicaja de la Liga Endesa. acb Photo / Cintia Cortés

Siempre a remolque

Volvió a igualar el Unicaja el partido tras el descanso (63-63), pero fue incapaz de endosarle un parcial a Burgos que le permitiera comandar el partido. Nunca fue por delante. Con 79-71 entró en el último cuarto.

Y ahí, el Unicaja no logró acercarse para poner nervioso a los locales. Cuando se acercó a tres puntos, Burgos reaccionó yéndose de nuevo a siete. Impidió con una defensa agresiva que el conjunto cajista tuviese canastas fáciles. Si Corbalán pilotó la superioridad local durante todo el partido, Neto ajustició en los últimos minutos a un Unicaja que recibía malas noticias desde Miribilla. Surne Bilbao Basket remontaba al Real Madrid en el último cuarto y sumaba su victoria diecisiete. Una más que Unicaja, que ya no depende de sí mismo para entrar en el playoff. No está para esas lides. Quién lo diría.

Ficha técnica:



97-Recoletas Salud San Pablo Burgos (27+28+24+18): Jermaine Samuels (2), Jon Axel Gudmundsson (0), Raul Neto (20), Leo Meindl (13) y Luke Fischer (8) -cinco inicial- Yannick Nzosa (-), Juan Rubio (2), Pablo Almazán (3), Gonzalo Corbalán (23), Dani Díez (6), Ethan Happ (13), Max Heidegger (7).



90-Unicaja (22+24+25+19): Tyler Kalinoski (5), Jonathan Barreiro (7), Alberto Díaz (0), Killian Tillie (0), David Kravish (4) -cinco inicial- Chase Audige (17), Olek Balcerowski (5), James Webb III (25), Justin Cobbs (7), Augustine Rubit (1), Manuel Trujillo (0), Kendrick Perry (19).



Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Sergio Manuel y Rubén Sánchez Mohedas. Eliminado por faltas personales Olek Balcerowski (min 37)



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 8.938 espectadores.